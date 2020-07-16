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Рух - Черкащина 4:0. Голы матча
Забивали только игроки с фамилией на букву "К"
Один из претендентов на выход в УПЛ, львовский "Рух", получил долгожданную победу после рестарта Первой лиги.
Таким образом "Рух" вернулся в гонку после нескольких невнятных матчей с ничьими и поражением. Сейчас у команды Ивана Федыка 44 пункта, она занимает 6 позицию (для выхода в УПЛ надо быть в тройке), однако от лидера отстает на 6 очков и, в отличие от соперников, у нее есть игра в запасе.
Черкащина же остается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице всего с 6 очками да еще и выделяется антирекордом, самым большим количеством в Первой лиге пропущенных голов, их у "салатовых" аж 53.
Первая лига, 24 тур
15.07.2020, 19:00
Город Львов, стадион СКИФ, без зрителей
Рух (Львов) - Черкащина (Черкассы) 4:0
Голы: Климчук (30), Кондраков (40), Копина (59), Коробенко (79)
Видео голов матча