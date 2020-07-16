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Момент пенальти. Сюжет канала Футбол о скандальном матче Ингулец - Прикарпатье

Первая лига
(1 голосов)

Удачная симуляция Сичинавы и Поворознюк с шефом ПФЛ на трибуне

Момент пенальти. Сюжет канала Футбол о скандальном матче Ингулец - Прикарпатье
Новина українською

Официальный телетранслятор матча 24 тура Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0) посвятил отдельный сюжет этой игре с акцентами на очень сомнительному пенальти, а также пребывании президента ПФЛ Сергея Макарова на игре рядом с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком.

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В статье: Первая лига ПФЛ Прикарпатье (Ивано-Франковск) Сергей Макаров Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Ника Сичинава МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (4)
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zago49
16.07.2020 в 09:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ascent (Луксор)
16.07.2020 в 09:13
Ингулец, Минай, Агробизнес - кто из этой тройки нужен в УПЛ?
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Ergevision (KR)
16.07.2020 в 09:20
Нужен в УПЛ кому? И вообще - по каким критериям определять нужность-ненужность?
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ascent (Луксор)
16.07.2020 в 09:10
По-киевски...
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