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Момент пенальти. Сюжет канала Футбол о скандальном матче Ингулец - Прикарпатье
Удачная симуляция Сичинавы и Поворознюк с шефом ПФЛ на трибуне
Официальный телетранслятор матча 24 тура Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0) посвятил отдельный сюжет этой игре с акцентами на очень сомнительному пенальти, а также пребывании президента ПФЛ Сергея Макарова на игре рядом с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком.
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Источник:Ютуб-канал Прикарпаття
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Комментарии (4)
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zago49
16.07.2020 в 09:35
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ascent (Луксор)
16.07.2020 в 09:13
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Ergevision (KR)
16.07.2020 в 09:20
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ascent (Луксор)
16.07.2020 в 09:10
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