Главный тренер Ингульца заподозрил соперников в стимулировании Прикарпатья

Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко после скандального матча 24 тура Первой лиги с "Прикарпатьем" (1:0) высказался о ходе матча в разговоре с телеканалом Футбол.

Вратарь франковцев, по его мнению, заслуживает только похвалы.

Я ему после матча пожал руку, потому что он выручил во многих моментах, сыграл очень сильно!

В то же время Лавриненко удивила игра "Прикарпатья" и он поделился своими догадками.

В интервью Баранки [Франческо Баранка - председатель комитета по этике и честной игры УАФ] было сказано, что стимулирование запрещено. Но я думаю, что стимулирование было, есть и будет. Это распространенный фактор в мировом футболе. Судя по тому, как "Прикарпатье" ложилось костями, стимуляция однозначно была.

Может, со стороны третьих лиц, может, со стороны их руководства. Если бы "Прикарпатье" так играло в каждом матче, то они находились бы намного выше в турнирной таблице и занимали бы совсем другое место.