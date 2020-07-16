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Главный тренер Ингульца заподозрил соперников в стимулировании Прикарпатья

Первая лига
(2 голосов)

Кого именно - не назвал

Главный тренер Ингульца заподозрил соперников в стимулировании Прикарпатья
Новина українською

Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко после скандального матча 24 тура Первой лиги с "Прикарпатьем" (1:0) высказался о ходе матча в разговоре с телеканалом Футбол.

Вратарь франковцев, по его мнению, заслуживает только похвалы.

Я ему после матча пожал руку, потому что он выручил во многих моментах, сыграл очень сильно!

В то же время Лавриненко удивила игра "Прикарпатья" и он поделился своими догадками.

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В интервью Баранки [Франческо Баранка - председатель комитета по этике и честной игры УАФ] было сказано, что стимулирование запрещено. Но я думаю, что стимулирование было, есть и будет. Это распространенный фактор в мировом футболе. Судя по тому, как "Прикарпатье" ложилось костями, стимуляция однозначно была.

Может, со стороны третьих лиц, может, со стороны их руководства. Если бы "Прикарпатье" так играло в каждом матче, то они находились бы намного выше в турнирной таблице и занимали бы совсем другое место.

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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(2 голосов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 12:02
Ганьба позорная тебе пес лАвриненко. Твой продажный судьишка подарил тебе и твоему потно-жирному хозяину три очка.
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jnp49 (ОДЕССА)
16.07.2020 в 11:18
Говорить (Баранка) можно всё что угодно, но на практике стимуляция матчей 3-ей стороной дело весьма распространённое. Здесь Лавриненко лучше бы сказал о другой стимуляции - ведь наверняка судейская бригада была ЗАИНТЕРЕСОВАНА именно в победе ИНГУЛЬЦА, о чём и говорят все её действия как на футбольном поле, так и вне его. Очень СТЫДНО.., но что поделать - очевидно в Украину всерьйоз и надолго приходит, простите, колхозный футбол.Так что нечего на зеркало пенять, коль рожа крива...
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Инспектор ( )
16.07.2020 в 11:52
100%
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