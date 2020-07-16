  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Скандальный тур. Сегодня в эфире будут разбирать матчи Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандальный тур. Сегодня в эфире будут разбирать матчи Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

В программе ПФЛ

Скандальный тур. Сегодня в эфире будут разбирать матчи Первой лиги
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 16 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет 7 матчей 24 тура, состоявшихся посреди недели.

Читайте такжеУкраина футбольная: топ-3 матча Первой лиги и дебют Ильи Близнюка с Николаевом

Экспертом выступит заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

В выпуске:

  • "Ингулец" не без скандала набирает три очка, "Волынь" берет важную победу;
  • "Металлист 1925" снова оступается, вторая победа "Оболони Бровар";
  • ТОП-3 события 24 тура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига ПФЛ Украина футбольная
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...