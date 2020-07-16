Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скандальный тур. Сегодня в эфире будут разбирать матчи Первой лиги
В программе ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 16 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет 7 матчей 24 тура, состоявшихся посреди недели.
Экспертом выступит заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
В выпуске:
- "Ингулец" не без скандала набирает три очка, "Волынь" берет важную победу;
- "Металлист 1925" снова оступается, вторая победа "Оболони Бровар";
- ТОП-3 события 24 тура
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Источник:ПФЛ
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