  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Самый жаркий поединок Первой лиги. Ингулец - Прикарпатье 1:0. Обзор матча, видео гола
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самый жаркий поединок Первой лиги. Ингулец - Прикарпатье 1:0. Обзор матча, видео гола

Первая лига
(1 голосов)

Который уже стал скандальным

Самый жаркий поединок Первой лиги. Ингулец - Прикарпатье 1:0. Обзор матча, видео гола
Новина українською

"Ингулец" после домашней победы над "Прикарпатьем" укрепил свое лидерство в Первой лиге. На счету команды Сергея Лавриненко 50 очков, а ближайший преследователь отстает на 3 пункта.

Также "желто-черные" обладают пока что лучшей в Первой лиге защитой - при забитых 39 голах у них 18 пропущенных мячей.

Читайте такжеПервая Лига. Спорный пенальти приносит победу Ингульцу

"Прикарпатье" же находится на 11 позиции (всего в таблице 16 команд) и отстает от 10-й команды, "Черноморца", на 6 очков.

Первая Лига, 24-й тур

"Ингулец" - "Прикарпатье" 1:0

Гол: Загальский Игорь 90 + 3, пенальти

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Ингулец (Петрово) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
16.07.2020 в 11:58
Видео есть, а где обзор?
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 11:54
пенальти не было подстава а Ингулец в УПЛ не потянет --слабоват
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
16.07.2020 в 11:53
По поводу удаления. Пенальти там конечно не было, но и жёлтой тоже. Явная предвзятость рефери.
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
16.07.2020 в 11:50
Судья тварь продажная!
Ответить
+2
0
Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 11:48
Посмотрев обзор убедился, что действительно это не судья, а продажный пид-рас.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...