Самый жаркий поединок Первой лиги. Ингулец - Прикарпатье 1:0. Обзор матча, видео гола

"Ингулец" после домашней победы над "Прикарпатьем" укрепил свое лидерство в Первой лиге. На счету команды Сергея Лавриненко 50 очков, а ближайший преследователь отстает на 3 пункта.

Также "желто-черные" обладают пока что лучшей в Первой лиге защитой - при забитых 39 голах у них 18 пропущенных мячей.

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"Прикарпатье" же находится на 11 позиции (всего в таблице 16 команд) и отстает от 10-й команды, "Черноморца", на 6 очков.

Первая Лига, 24-й тур

"Ингулец" - "Прикарпатье" 1:0

Гол: Загальский Игорь 90 + 3, пенальти