Первая лига
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Самый жаркий поединок Первой лиги. Ингулец - Прикарпатье 1:0. Обзор матча, видео гола
Который уже стал скандальным
"Ингулец" после домашней победы над "Прикарпатьем" укрепил свое лидерство в Первой лиге. На счету команды Сергея Лавриненко 50 очков, а ближайший преследователь отстает на 3 пункта.
Также "желто-черные" обладают пока что лучшей в Первой лиге защитой - при забитых 39 голах у них 18 пропущенных мячей.
"Прикарпатье" же находится на 11 позиции (всего в таблице 16 команд) и отстает от 10-й команды, "Черноморца", на 6 очков.
Первая Лига, 24-й тур
"Ингулец" - "Прикарпатье" 1:0
Гол: Загальский Игорь 90 + 3, пенальти
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Источник:Ютуб-канал Прикарпаття
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
16.07.2020 в 11:58
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alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 11:54
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Динамо-машина (Киев)
16.07.2020 в 11:53
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Динамо-машина (Киев)
16.07.2020 в 11:50
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Пришта Литин (Киев)
16.07.2020 в 11:48
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