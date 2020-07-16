После поражения от Оболонь-Бровар в Черноморце обещают сделать кадровые выводы

Сергей Ковалец, главный тренер "Черноморца", прокомментировал поражение своей команды от киевского "Оболонь-Бровар" в 24 туре Первой лиги (0:1).

Ковалец поздравил свою бывшую команду с 3 очками и пожелал выполнить задачи, которые стоят перед командой.

То, что "Оболонь[-Бровар]" борется за выход в УПЛ - есть доля и нашего вклада. Два года здесь достаточно хорошо поработали.

Рассказал Сергей Ковалец и об итоговым счете встречи.

Обе команды играли на результат. Но одна забила гол и победила. В первом тайме были моменты, но, скорее всего, в этой игре очки нужнее были "Оболони".

Хороший матч для анализа, информативный, чтобы понимать, как мы двигаемся дальше и с кем будем работать в следующем сезоне.