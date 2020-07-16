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После поражения от Оболонь-Бровар в Черноморце обещают сделать кадровые выводы

Первая лига
(1 голосов)

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После поражения от Оболонь-Бровар в Черноморце обещают сделать кадровые выводы
Новина українською

Сергей Ковалец, главный тренер "Черноморца", прокомментировал поражение своей команды от киевского "Оболонь-Бровар" в 24 туре Первой лиги (0:1).

Ковалец поздравил свою бывшую команду с 3 очками и пожелал выполнить задачи, которые стоят перед командой.

То, что "Оболонь[-Бровар]" борется за выход в УПЛ - есть доля и нашего вклада. Два года здесь достаточно хорошо поработали.

Рассказал Сергей Ковалец и об итоговым счете встречи.

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Обе команды играли на результат. Но одна забила гол и победила. В первом тайме были моменты, но, скорее всего, в этой игре очки нужнее были "Оболони".

Хороший матч для анализа, информативный, чтобы понимать, как мы двигаемся дальше и с кем будем работать в следующем сезоне.

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В статье: Сергей Ковалец Первая лига Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев)
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Источник:
Оболонь-Бровар

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Комментарии (3)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
16.07.2020 в 15:20
Ковальцу мало того, что сам себя на следующий сезон трудоустроил ( результаты потом) в Одессе - еще и Белогубко здесь лайфхаки ему выдает один за одним.
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alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 14:44
главное чтобы пацаны не разбежались --не нужных на простор родины --надо пару толковых нападающих --Яворский одессит не плохо играет
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alex.belogubko (одесса)
16.07.2020 в 14:37
ЧО играл лучше Оболони не повезло думать головой больше надо
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