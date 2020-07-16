Тренер Миная и экс-игрок Карпат получил тренерский диплом

Тренер ФК "Минай" из Первой лиги Игорь Ощипко на прошлой неделе получил диплом категории B UEFA. Он закончил соответствующее обучение в Центре лицензирования Украинской ассоциации футбола.

Категория В - третья по значимости для футбольных тренеров после "А" и "PRO". Соответствующая лицензия дает знания в юношеском и детском футболе. Само обучение длилось более полугода.

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Для меня лично это новая стихия. Ведь быть просто футболистом и быть тренером - это разные вещи. За время обучения многое получил, понял. Каждый лектор привносил что-то свое, объяснял интересные нюансы. Обучение пошло мне на пользу. Многое взял для себя. В частности, как с детьми работать. Это же совсем другая специфика! Это большой плюс, что есть такие курсы для молодых тренеров. Есть чему и у кого учиться.

По словам Игоря Ощипко, обучение вместе с ним проходили и иностранные специалисты, в частности из Литвы. На очереди - покорение новых высот.