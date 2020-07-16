Арбитр матча Ингулец - Прикарпатье может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд

Арбитр матча 24-го тура Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" Иван Бондарь может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд.

По информации "Профутбол", Комитет арбитров признал, что рефери поединка допустил сразу две грубые ошибки, которые повлияли на исход встречи.

Сначала рефери ошибочно дал вторую желтую карточку Владиславу Семотюку на 53 минуте, якобы за симуляцию.

А на третьей компенсированной минуте рефери ошибочно назначил пенальти в ворота "Прикарпатья", который и решил исход встречи – 1:0.

Также председатель Комитета арбитров Лучано Луче написал Ивану Бондарю письмо, в котором указал на его ошибки и сообщил, что на следующем заседании Комитета арбитров будет выдвинуто предложение отстранить арбитра от работы на матчах профессиональных команд.