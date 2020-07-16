  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Арбитр матча Ингулец - Прикарпатье может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арбитр матча Ингулец - Прикарпатье может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд

Первая лига
(1 голосов)

Комитет арбитров УАФ рассмотрит судейство Ивана Бондаря

Арбитр матча Ингулец - Прикарпатье может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд
Новина українською

Арбитр матча 24-го тура Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" Иван Бондарь может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд.

По информации "Профутбол", Комитет арбитров признал, что рефери поединка допустил сразу две грубые ошибки, которые повлияли на исход встречи.

Сначала рефери ошибочно дал вторую желтую карточку Владиславу Семотюку на 53 минуте, якобы за симуляцию.

А на третьей компенсированной минуте рефери ошибочно назначил пенальти в ворота "Прикарпатья", который и решил исход встречи – 1:0.

Также председатель Комитета арбитров Лучано Луче написал Ивану Бондарю письмо, в котором указал на его ошибки и сообщил, что на следующем заседании Комитета арбитров будет выдвинуто предложение отстранить арбитра от работы на матчах профессиональных команд.

Арбитр матча Ингулец - Прикарпатье может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Бондарь Ингулец (Петрово) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПроФутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...