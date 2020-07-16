Кобин: Это был один из самых тяжелых матчей в сезоне

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал победу своей команды над "Агробизнесом" (2:0).

"Впечатления от поединка очень хорошие. Это был тяжелый матч, очень тяжелый. По моему мнению, один из самых тяжелых в сезоне. Очень утомительный, энергозатратный, много сил оставили на поле. В общем, хочу поздравить нашу команду с победой. А "Агробизнесу" пожелаю занять высокое место в чемпионате - это коллектив с бойцовскими качествами, который создал нам в игре много проблем.

Мы понимали, что соперник в матче очень серьезный, организованный. Ожидали такую ​​игру. Предусмотрел такой ход событий на поле и понимал, что игра будет до забитого гола. Кто бы забил, тот бы и победил. Хорошо, что это удалось именно нам. А еще несколько раз нас выручил голкипер Андрей Попович. Очень довольны, что взяли 3 очка.

Борьба в чемпионате будет до последнего тура. Только тогда все определится кто именно займет места в тройке лидеров. Сейчас трудно кого-то выделить: думаю победителем будет тот, кто подойдет к решающим матчам в оптимальном составе, без дисквалифицированных и травмированных", - сказал Кобин.