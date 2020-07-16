Избитый судья Юрий Иванов написал заявление на президента Агробизнеса

После матча 24 тура Первой лиги "Агробизнес" - "Минай" (0:2) в судейской комнате на территории стадиона "Юность" избили главного арбитра матча Юрия Иванова.

Пострадавший футбольный судья снял побои и написал заявление в полиции, при этом Иванов утверждает, что избивал его в том числе и президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий.

Фото заявления опубликовал телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

"Прошу вас привлечь к уголовной ответственности президента футбольного клуба "Агробизнес" Собуцкого Олега Николаевича, 15.07.2020 около 20 часов 00 минут находясь в помещении для арбитров на стадионе "Юность" в г. Волочиск, где, действуя умышленно, из-за внезапно возникших неприязненных отношений, нанес мне телесные повреждения", - говорится в заявлении судьи.

Также директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов в опубликовал фото арбитра после избиения.

"Это лицо арбитра матча первой лиги "Агробизнес" – "Минай" Юрия Иванова. Он был избит сразу после игры. Били в основном по корпусу, но влетело и по лицу. Матч завершился победой "Миная" 2:0. Судья по ходу игры показал 8 желтых хозяевам встречи и 3 игрокам гостей.

В середине первого тайма Иванов не поставил пенальти в ворота "Миная". Эпизод был действительно спорный.

Что будет теперь? Кто будет наказан, как наказан? Будем внимательно наблюдать и освещать разбирательство этого не только резонансного, но уже и криминального дела", – написал Денисов в Инстаграме.