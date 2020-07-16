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Кобин: Судья не заслуживал побои. Не знаю, какие претензии у Агробизнеса

Первая лига
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Представители Миная не видели скандального эпизода

Кобин: Судья не заслуживал побои. Не знаю, какие претензии у Агробизнеса
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК Футбол высказался относительно скандального эпизода с избиением арбитра после матча с "Агробизнесом" (2:0).

"Неприятный инцидент произошел. Скажу только, что судья не заслуживал побои. Я не могу это комментировать, ведь не видел этого.

Тяжелая игра для арбитра. Было много желтых карточек, борьбы. Мы забили первый чистый мяч по правилам. Я потом убедился в повторе, что пенальти был стопроцентный. Не знаю, какие "Агробизнес" имеет претензии к арбитру", - сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Агробизнес (Волочиск) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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