Кобин: Судья не заслуживал побои. Не знаю, какие претензии у Агробизнеса

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК Футбол высказался относительно скандального эпизода с избиением арбитра после матча с "Агробизнесом" (2:0).

"Неприятный инцидент произошел. Скажу только, что судья не заслуживал побои. Я не могу это комментировать, ведь не видел этого.

Тяжелая игра для арбитра. Было много желтых карточек, борьбы. Мы забили первый чистый мяч по правилам. Я потом убедился в повторе, что пенальти был стопроцентный. Не знаю, какие "Агробизнес" имеет претензии к арбитру", - сказал Кобин.