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Кополовец об избиении судьи: Мы ничего не видели, сразу поехали
Никаких странных нюансов представители Миная на выезде в Волочиск не заметили
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец в эфире ТК "Футбол" высказался относительно скандального эпизода с избиением арбитра после матча с "Агробизнесом" (2:0).
"Мы ничего не видели, сразу поехали. Мы это уже увидели в интернете. Я не могу понять, когда это случилось, понимаете? Потому что после игры президент и тренер "Агробизнеса" пригласили нас выпить кофе, просто поговорить.
Кто это мог сделать? Я не могу понять. Агрессивных действий со стороны болельщиков я не заметил", - сказал Кополовец.
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Источник:ТК Футбол
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