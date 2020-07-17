Кополовец об избиении судьи: Мы ничего не видели, сразу поехали

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец в эфире ТК "Футбол" высказался относительно скандального эпизода с избиением арбитра после матча с "Агробизнесом" (2:0).

"Мы ничего не видели, сразу поехали. Мы это уже увидели в интернете. Я не могу понять, когда это случилось, понимаете? Потому что после игры президент и тренер "Агробизнеса" пригласили нас выпить кофе, просто поговорить.

Кто это мог сделать? Я не могу понять. Агрессивных действий со стороны болельщиков я не заметил", - сказал Кополовец.