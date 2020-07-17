Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в истории Первой лиги состоится матч с ВАР - стало известно, какой именно
С Екатериной Монзуль, но без судьи Бондаря
Арбитражный комитет УАФ назначил судей на матчи 25 тура Первой лиги. В частности, впервые в истории второго по рангу чемпионата Украины состоится матч с использованием технологии видеопросмотра эпизодов - ВАР, с которым уже работают в УПЛ.
В то же время назначение на матч не получил судья Бондарь, решения которого в матче 24 тура "Ингулец" - "Прикарпатье" были сомнительными.
7 матчей нового 25 тура состоятся в воскресенье, 19 июля и еще один - в понедельник.
Читайте такжеКДК УАФ проверит на естественность действия арбитра Бондаря в матче Ингулец - Прикарпатье
19 июля
- Горняк-Спорт - Черкащина (Евгений Назаров)
- Минай - Металлург (Роман Блавацкий)
- Авангард - Агробизнес (Дмитрий Кутаков)
- Волынь - Металлист 1925 (Виктор Копиевский)
- Прикарпатье - Балканы (Вадим Подрыгуля)
- Николаев - Ингулец (Андрей Коваленко)
- Черноморец - Кремень (Николай Кривоносов)
20 июля
- Оболонь-Бровар - Рух (Екатерина Монзуль, арбитр ВАР - Виталий Романов)
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17.07.2020 в 09:43
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