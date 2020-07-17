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Впервые в истории Первой лиги состоится матч с ВАР - стало известно, какой именно

Первая лига
(1 голосов)

С Екатериной Монзуль, но без судьи Бондаря

Впервые в истории Первой лиги состоится матч с ВАР - стало известно, какой именно
Новина українською

Арбитражный комитет УАФ назначил судей на матчи 25 тура Первой лиги. В частности, впервые в истории второго по рангу чемпионата Украины состоится матч с использованием технологии видеопросмотра эпизодов - ВАР, с которым уже работают в УПЛ.

В то же время назначение на матч не получил судья Бондарь, решения которого в матче 24 тура "Ингулец" - "Прикарпатье" были сомнительными.

7 матчей нового 25 тура состоятся в воскресенье, 19 июля и еще один - в понедельник.

Читайте такжеКДК УАФ проверит на естественность действия арбитра Бондаря в матче Ингулец - Прикарпатье

19 июля

  • Горняк-Спорт - Черкащина (Евгений Назаров)
  • Минай - Металлург (Роман Блавацкий)
  • Авангард - Агробизнес (Дмитрий Кутаков)
  • Волынь - Металлист 1925 (Виктор Копиевский)
  • Прикарпатье - Балканы (Вадим Подрыгуля)
  • Николаев - Ингулец (Андрей Коваленко)
  • Черноморец - Кремень (Николай Кривоносов)

20 июля

  • Оболонь-Бровар - Рух (Екатерина Монзуль, арбитр ВАР - Виталий Романов)
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В статье: Виталий Романов Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Екатерина Монзуль УАФ ВАР
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Комментарии (1)
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Хм (Хм)
17.07.2020 в 09:43
А коли покарають суддю-хабарника Бондаря і "Інгулець"?
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