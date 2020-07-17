Впервые в истории Первой лиги состоится матч с ВАР - стало известно, какой именно

Арбитражный комитет УАФ назначил судей на матчи 25 тура Первой лиги. В частности, впервые в истории второго по рангу чемпионата Украины состоится матч с использованием технологии видеопросмотра эпизодов - ВАР, с которым уже работают в УПЛ.

В то же время назначение на матч не получил судья Бондарь, решения которого в матче 24 тура "Ингулец" - "Прикарпатье" были сомнительными.

7 матчей нового 25 тура состоятся в воскресенье, 19 июля и еще один - в понедельник.

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19 июля

Горняк-Спорт - Черкащина (Евгений Назаров)

Минай - Металлург (Роман Блавацкий)

Авангард - Агробизнес (Дмитрий Кутаков)

Волынь - Металлист 1925 (Виктор Копиевский)

Прикарпатье - Балканы (Вадим Подрыгуля)

Николаев - Ингулец (Андрей Коваленко)

Черноморец - Кремень (Николай Кривоносов)

20 июля