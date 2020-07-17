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Зачем такие команды в УПЛ? Мэр Ивано-Франковска возмутился "председателям колхоза" в Первой лиге
И ответил на обвинения в адрес "Прикарпатья"
Наиболее гневным высказыванием по поводу матча Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0) отличился Руслан Марцинкив - мэр Ивано-Франковска, причастный к созданию "команды родного края".
Он объяснил свою реакцию эмоциями.
Достало, когда бывшие председатели колхоза [намек на президента "Ингульца" Поворознюка] считают, что могут все порешать. Футбол - игра для болельщиков! На "Прикарпатье" до карантина ходило по 4000 зрителей на каждый матч. Видно, что клуб кому-то нужен, что его любят, что это не игрушка очередного маленького олигарха.
Зачем такие команды [как "Ингулец"] в Премьер-лиге? Интересные команды с концепцией, замыслом, традициями. Но именно таким [как "Ингулец"] командам помогают судьи.
Марцинкиву напомнили, мол, в Первой лиге с судьями не "работают" только "Рух" и "Оболонь-Бровар" - и то из-за принципиальной позиции их руководителей.
Я не буду спорить, а просто посоветую тем, кому интересно, посмотреть наши матчи в течение двух последних сезонов. Было хотя бы раз такое судейство, как в матче с "Ингульцом", в нашу пользу? А вот против нас такие случаи были не раз и не два.
Мне теперь интересно, как отреагирует на судейство Ивана Бондаря в Петрово Украинская ассоциация футбола, ПФЛ, комитет арбитров. Если матчу, который транслировался по общенациональному каналу, не будет дана соответствующая оценка, то значит, что это футбольное руководство одобряет такие действия.
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