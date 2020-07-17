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Зачем такие команды в УПЛ? Мэр Ивано-Франковска возмутился "председателям колхоза" в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

И ответил на обвинения в адрес "Прикарпатья"

Зачем такие команды в УПЛ? Мэр Ивано-Франковска возмутился "председателям колхоза" в Первой лиге
Новина українською

Наиболее гневным высказыванием по поводу матча Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0) отличился Руслан Марцинкив - мэр Ивано-Франковска, причастный к созданию "команды родного края".

Он объяснил свою реакцию эмоциями.

Достало, когда бывшие председатели колхоза [намек на президента "Ингульца" Поворознюка] считают, что могут все порешать. Футбол - игра для болельщиков! На "Прикарпатье" до карантина ходило по 4000 зрителей на каждый матч. Видно, что клуб кому-то нужен, что его любят, что это не игрушка очередного маленького олигарха.

Зачем такие команды [как "Ингулец"] в Премьер-лиге? Интересные команды с концепцией, замыслом, традициями. Но именно таким [как "Ингулец"] командам помогают судьи.

Марцинкиву напомнили, мол, в Первой лиге с судьями не "работают" только "Рух" и "Оболонь-Бровар" - и то из-за принципиальной позиции их руководителей.

Я не буду спорить, а просто посоветую тем, кому интересно, посмотреть наши матчи в течение двух последних сезонов. Было хотя бы раз такое судейство, как в матче с "Ингульцом", в нашу пользу? А вот против нас такие случаи были не раз и не два.

Мне теперь интересно, как отреагирует на судейство Ивана Бондаря в Петрово Украинская ассоциация футбола, ПФЛ, комитет арбитров. Если матчу, который транслировался по общенациональному каналу, не будет дана соответствующая оценка, то значит, что это футбольное руководство одобряет такие действия.

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) "Лупаренсе" (Италия) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Руслан Марцинкив
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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
17.07.2020 в 14:32
А навіщо команди, які проїдають бюджетні кошти? В Франику вже всі дороги зроблені, достатньо дитсадків?
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0
0
белорус (Киев)
17.07.2020 в 13:34
Более, чем уверен, что этот так называемый судья Бондарь получил бабло от представителей Ингульца, просто доказать это будет не так легко. Судью пожизненно отстранить от футбола и понизить Ингулец во вторую лигу.
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-4
Очманілий Заєць (Odessa)
17.07.2020 в 13:46
Не треба нічого доводити. Просто потрібна принциповість: якщо ти відсудив так не за хабар, то ти профнепридатний. Такий немає місця в футболі. І професійному, і аматорському
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