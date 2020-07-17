Зачем такие команды в УПЛ? Мэр Ивано-Франковска возмутился "председателям колхоза" в Первой лиге

Наиболее гневным высказыванием по поводу матча Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0) отличился Руслан Марцинкив - мэр Ивано-Франковска, причастный к созданию "команды родного края".

Он объяснил свою реакцию эмоциями.

Достало, когда бывшие председатели колхоза [намек на президента "Ингульца" Поворознюка] считают, что могут все порешать. Футбол - игра для болельщиков! На "Прикарпатье" до карантина ходило по 4000 зрителей на каждый матч. Видно, что клуб кому-то нужен, что его любят, что это не игрушка очередного маленького олигарха. Зачем такие команды [как "Ингулец"] в Премьер-лиге? Интересные команды с концепцией, замыслом, традициями. Но именно таким [как "Ингулец"] командам помогают судьи.

Марцинкиву напомнили, мол, в Первой лиге с судьями не "работают" только "Рух" и "Оболонь-Бровар" - и то из-за принципиальной позиции их руководителей.