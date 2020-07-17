Иванов, Бондарь, Собуцкий, Лучи... Судейский эксперт увидел двойные стандарты в скандальной ситуации с Первой лиги

Ценность экспертов в том, что они могут помочь разобраться в ситуациях, которые неочевидны или запутаны для широкой общественности. Когда же все на поверхности, особого смысла анализировать нет.

Однако судейский эксперт Сергей Шебек не остался в стороне скандального судейства Ивана Бондаря в матче Первой лиги между "Ингульцом" и "Прикарпатьем". Напомним, что судья испортил тот матч несколькими противоречивыми решениями: неоправданные желтые карточки Вацебе и Лавруку, не назначенный пенальти в ворота "Ингульца" за накладку против Борисевича, вторая желтая карточка за якобы симуляцию Семотюка и наконец назначенный на 90+3-й минуте пенальти за падение Ситчинавы по собственной воле.

Сейчас идут разговоры о том, чтобы отстранить Ивана Бондаря пожизненно от судейства на профессиональном уровне. Сергей Шебек не оправдывает ошибок рефери, но акцентирует внимание на двойных стандартах руководителей Комитета арбитров. Оно и действительно выглядит так, что Лучи со своими помощниками сняли с себя ответственность, свалив проблемы на плечи одного человека. Бондаря нужно отстранить за ошибки, но это не снимает вопрос – почему и как на профессиональный уровень был допущен неподготовленный или заинтересованный в закулисных играх арбитр. Именно при Коллине и Лучи в 2012-м году запустили Бондаря в УПЛ, где он судил в течение восьми лет. Напрашивается вывод: за восемь лет он не прогрессировал, а, наоборот, у него получился регресс. Значит, итальянцы не научили его ничему и это их вина. И теперь вынуждены его дисквалифицировать.

- Очевидно, что Бондарь допускал ошибки, - взял слово Сергей Шебек. - Но меня удивляет момент с желтой карточкой для Семотюка якобы за симуляцию. Бондарь играл в футбол, понимает его, поэтому такие моменты должен легко читать и анализировать. Стоило просто продолжить игру и не возникало бы никаких вопросов. Что касается падения Ситчинавы на 90+3-й минуте, то понятно, что это ошибка арбитра. Оправданий нет. Меня удивляет быстрая и резкая реакция Комитета арбитров. Сразу вынесли все в публичную плоскость, написали письмо, заговорили о наказании судьи и борьбе с несправедливостью. И что самое интересное – показали оценку 7,8 всему обществу. Хотя мы знаем, как Комитет арбитров прячет плохие оценки рефери. А почему вы тогда других покрываете? Потому что Бондарь – не "ваш" человек? Решили отдать жертву на всеобщее осуждение, но почему-то молчат об Иванове, которого Собуцкий ударил. И мне интересно, как теперь закрутится дело с Собуцким, которого должны надолго дисквалифицировать за рукоприкладство. А это – вице-президент УАФ. А почему раньше не было реакции на судейство Иванова, который чудил еще в Премьер-лиге? Вспомнить хотя бы матч "Днепр-1" - "Ворскла" и пенальти на Коркишко. Или матч "Львов" - "Ворскла", когда защитник полтавчан рукой выбил мяч из пустых ворот, а Иванов даже углового не назначил. Это был позор – и ничего, тишина. Никто писем не писал и не возмущался. А здесь шум. Двойные стандарты получаются, - сказал Сергей Шебек.

Напомним, что скандал также разгорелся относительно судейства Юрия Иванова в матче "Агробизнес" - "Минай" (0:2). После матча рефери обратился с заявлением об избиении в полицию, где обвинил лично президента волочиской команды Олега Собуцкого. Хотя сам функционер в интервью отмечал, что он пытался помешать беспределу. Прессе, однако, известно, что УАФ пытается скрыть участие Собуцкого в инциденте и как можно быстрее "замять" ситуацию. Скандал с Бондарём, вину из которого никто не снимает, - хороший громоотвод.