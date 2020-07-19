Бить или не бить? Разобраться поможет VAR - ожидания UA-Футбол от 25-го тура Первой лиги

Серьезные суддейские скандалы случились в двух матчах прошлого тура, хотя в случае с Волочиском больше стоит вести речь не о контраверсионных решениях главного арбитра Иванова, а о неприятном инциденте после поединка. Реакция от организаторов последовала незамедлительно и на помощь служителям фемиды в 25-м туре придет система видеоассистента рефери с Екатериной Монзуль в комплекте.

Центральные матчи тура

"Волынь" - "Металлист 1925". После возобновления чемпионата, харьковчане начали за здравие, добыв две уверенные победы. После же, команду Демченко настигло пике и они серьезно ухудшили свои позиции. Не стоит искать оправданий на стороне, указывать на недочеты арбитра или говорить о чем-то подобном. Если "Металлист 1925" не хочет повторить судьбу прошлого сезона, пора брать себя в руки и начать побеждать. В противном случае, придется ждать еще год. (Георгий Грошев)

Для "Волыни", самой мощной атаки Первой лиги, это очередной бой за возвращение лидерских позиций. А харьковчане этим матчем должны дать окончательный ответ на вопрос, достигают ли их амбиции уровня УПЛ. (Тарас Вархоляк)

Не успели Романов с Кольцовым отсидеть дисквалификации, как "бан" получили Цвиренко, Дехтяренко и Лукас Вентура. Если без двоих последних еще можно представить боеспособный "Металлист 1925", то отсутствие молодого левого центрального защитника слишком тяжело перенесла команда Демченко в Волочиске прошлой осенью (0:5). У "Волыни" снова сыграет Сиаваш Хагназари, хотя и без него "крестоносцы" здорово провели матч с "Балканами" (4:1) и вернулись не только на победный, но и на результативный путь. (Артур Кисляченко)

"Оболонь Бровар" - "Рух". Впервые в истории на матче Первой лиги будет применена система VAR, а судить встречу будет самая востребованная арбитресса современности Екатерина Монзуль. Кому это на руку трудно сказать, но цена трех очков в данном поединке высочайшая. "Рух" только в прошлом туре добыл первую посткарантинную победу, "пивовары" же при минимуме атак выжали максимум пользы в игре с "Черноморцем" (1:0). Предположу, что киевляне снова наберут очки, а вот сколько именно, зависит от надежности игры их голкипера... (Артур Кисляченко)

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У обеих команд новые тренеры, которых назначили совсем недавно (третьи по очереди в сезоне). И хотя Иван Федик на 7 лет моложе своего коллеги, и.о. наставника "Оболонь-Бровар" Валерия Иващенко, опыта у коуча "Руха" несколько больше. Обе команды набрали победный ход после предыдущего 24-го тура. Но обыгрывали не тех соперников, которых можно назвать лидерами. Поэтому очная дуэль будет определяющей. В предыдущей встрече "Оболонь-Бровар" во Львове положила "Рух" на лопатки. Увидим реванш в Киеве? (Тарас Вархоляк)

Обязательно к просмотру

"Авангард" - "Агробизнес". Жесткие решения судьи Юрия Иванова лишили "Агробизнес" сразу четверых игроков (Семенюк, Юхимович, Кухарук и также Иван Когут) перед непростым выездом в Краматорск. У хозяев не сыграет одна из ключевых фигур центра поля Никита Полюлях, но на победной волне после Харькова "Авангард" способен огорчить еще одного представителя группы лидеров. (Артур Кисляченко)

Крепкие коллективы, у которых практически нет мотивации. "Агробизнес" и "Авангард" не претендуют на выход в УПЛ, но всегда могут показать хороший матч и создать проблем любому сопернику хоть дома, хоть на выезде. Команде из Волочиска еще и нужно будет исправить свою репутацию после скандала в прошлом туре. Скучным поединок точно не будет. (Георгий Грошев)

"Николаев" - "Ингулец".

Так что, красиво симулировал Сичинава? Об этом только и говорят последние дни. А "Ингульцу" крайне нужно добывать очки и доказывать, что для побед неоднозначных решений судей в пользу их команды не требуется. Есть еще и другая сторона вопроса: "Николаев" во главе с тренером Ильей Близнюком достаточно громко начал после рестарта Первой лиги, но теперь "сдулся". В прошлом туре замечательный бой команде Лавриненко дало "Прикарпатья", которое идет в таблице рядом с "Николаевом". Какой же бой даст команда "корабелов"? (Тарас Вархоляк)

Будучи в шаге от провала, "Ингулец" таки вырвал победу в прошлом туре и закрепился на первом месте. Справедливая ли эта победа? К решающему голу остались большие претензии. С большой долей вероятности, футболисты Лавроненко захотят доказать, что произошедшее в среду - случайность в чистом виде. "Корабелам" будет тяжело. (Георгий Грошев)

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"Черноморец" - "Кремень". Конфетно-букетный период в отношениях Одесса-Ковалец завершился и результаты команды резко пошли по наклонной. Уже три тура "моряки" не побеждают, хоть и встречались они с претендентами на УПЛ. Впереди - не настолько сложный противник и возможность вернуться на победную стезю. Все будет в руках одесситов. (Георгий Грошев)

Веселой по счету и развитиям событий была предыдущая встреча этих команд. В этот раз команда Сергея Ковальца должна доказать, что сделала выводы после поражения в прошлом туре от "Оболони Бровара". Тем более у "сине-белых" есть кадровые потери - из-за дисквалификации команде Сергея Свистуна не помощники вратарь Андрей Олейник, а также хавбек Евгений Мурашов. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи

"Прикарпатье" - "Балканы". Решения судьи в матче "Ингулец" - "Прикарпатье", в том числе удаление Семотюка, были подданы жесткой критике. Разозленные франковцы способны справиться с соперником, который пропустил девять голов в трех последних играх. (Артур Кисляченко)

Матч 11-й и 14-й команд Первой лиги. Обе не имеют особых турнирных задач, но не любят играть вничью (особенно франковцы). А с учетом того, что в первом круге победу праздновали заряне, в этот раз можно ожидать, что "команда родного края" захочет взять реванш. Правда команде Ковалюка в матче не поможет из-за дисквалификации основной хавбек Владислав Семотюк. (Тарас Вархоляк)

"Горняк-Спорт" - "Черкащина". Гости будущей игры уже смирились с фактом, что будут играть в переходных матчах и понемногу начинают к ним готовиться. А вот "Горняк-Спорт" продолжает побеждать дома, где совсем недавно обыграл лидера (и сразу скинул Волочиск с трона). Вряд ли в воскресенье что-то помешает парням Жабченко триумфовать. (Георгий Грошев)

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"Минай" - "Металлург". Победы в двух матчах кряду позволили команде Кобина выбраться на второе место и снова реально претендовать на попадание в УПЛ. "Металлург" же два предыдущих поединка пропустил и лишь в четверг вышел из карантина. По-моему, исход матча очевидный... (Артур Кисляченко)