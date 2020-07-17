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Павелко отреагировал на судейские скандалы в Первой лиге

Первая лига
(2 голосов)

Вполне вероятна пожизненная дисквалификация виновных

Павелко отреагировал на судейские скандалы в Первой лиге
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на скандалы в Первой лиге. Функционер прокомментировал эпизод с арбитром матча "Агробизнес" - "Минай" (0:2) Юрием Ивановым, который подвергся нападению после матча, а также случай подозрительным судейством Ивана Бондаря в матче "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0).

"В матчах 24 тура Первой лиги произошли сразу два очень неприятных и откровенно позорных случая. На которые я, как президент Украинской Ассоциации Футбола, не могу не отреагировать.

В частности, в поединке "Ингулец" - "Прикарпатье" несколько грубых ошибок допустил арбитр Иван Бондарь. Оценку действиям рефери в этом матче уже дал Комитет арбитров УАФ, который отметил, что речь идет о недопустимых и вопиющих ошибках. Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, обслуживающих матчи профессиональных команд. Кроме того, несмотря на обоснованные подозрения относительно решений Бондаря в упомянутом матче, Комитет арбитров передал все материалы по этому делу в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча.

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Еще один недопустимый инцидент произошел после матча "Агробизнес" - "Минай" - в судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ. Вчера были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитров должен быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций включая пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - написал Андрей Павелко в Фейсбук.

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В статье: Андрей Павелко Иван Бондарь Юрий Иванов Ингулец (Петрово) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (4)
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Хм (Хм)
17.07.2020 в 17:52
Коли дискваліфікують "Інгулець" і покарають суддю-хабарника Бондаря!
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+1
0
DиКей(молдова) (кишинев)
17.07.2020 в 17:05
случайно или нет, но в центре скандала - большой колхоз: ингулец, минай и агробизнес.....хотя, чему удивляться, если во главе этого колхоза - председатель павелко
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0
-2
Ergevision (KR)
17.07.2020 в 17:23
Гугуцэ, ты уже эту ахинею писал неоднократно, тебя что, переклинило? Расскажи лучше, как там дело обстоит с консервированными огурцами, уже научился кушать или всё так же как и раньше?
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 16:55
Сказано вірно, подивимось на результат.
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0
0


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