Павелко отреагировал на судейские скандалы в Первой лиге

Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на скандалы в Первой лиге. Функционер прокомментировал эпизод с арбитром матча "Агробизнес" - "Минай" (0:2) Юрием Ивановым, который подвергся нападению после матча, а также случай подозрительным судейством Ивана Бондаря в матче "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0).

"В матчах 24 тура Первой лиги произошли сразу два очень неприятных и откровенно позорных случая. На которые я, как президент Украинской Ассоциации Футбола, не могу не отреагировать.

В частности, в поединке "Ингулец" - "Прикарпатье" несколько грубых ошибок допустил арбитр Иван Бондарь. Оценку действиям рефери в этом матче уже дал Комитет арбитров УАФ, который отметил, что речь идет о недопустимых и вопиющих ошибках. Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, обслуживающих матчи профессиональных команд. Кроме того, несмотря на обоснованные подозрения относительно решений Бондаря в упомянутом матче, Комитет арбитров передал все материалы по этому делу в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча.

Еще один недопустимый инцидент произошел после матча "Агробизнес" - "Минай" - в судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ. Вчера были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитров должен быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций включая пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - написал Андрей Павелко в Фейсбук.