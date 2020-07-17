Президент ПФЛ: Осталось только начать стрелять друг в друга, чтобы вернуться в 90-е

Президент ПФЛ Сергей Макаров обратился ко всем причастным к проведению заключительных шести туров Первой лиги.

"До конца нашей Первой лиги осталось сыграть еще шесть туров, но ситуация уже слишком обострилась. Должны сейчас как никогда объединиться. Хочу отдельно сказать об арбитраже. В качестве примера возьмем матч, на котором присутствовал лично, матч в Петрово "Ингулец" - "Прикарпатье". Эту игру благодаря прямой телетрансляции видела вся страна.

Футбол был хорошего качества, обе команды проявили себя с наилучшей стороны, фантастическую игру выдал вратарь "Прикарпатья" Остап Вульчин. К сожалению, арбитр откровенно не справился с игрой. Важно, что при этом ему хватило мужества признать свои ошибки после просмотра повторов трансляции.

В связи с этим, хотел бы обратиться к руководству Комитета арбитров. Уважаемые коллеги! Я не могу на вас влиять. Я не давлю на вас, я прошу вас: пожалуйста, сделайте максимум, чтобы снизить количество ошибок в турах, которые остались. Сейчас каждый матч является чрезвычайно важным и цена ошибки невероятно высока. Я хорошо понимаю, что у вас есть свое видение, вы независимый орган. Однако, пожалуйста, используйте лучших арбитров на данный момент. Раньше нашего чемпионата заканчивается УПЛ. Прошу вас привлечь арбитров, которые проводят матчи УПЛ, ведь сейчас не время для экспериментов, необходимо обеспечить качественный арбитраж.

Благодаря инициативе Андрея Павелко, ФИФА разрешила использование ВАР в Первой лиге. Пожалуйста, максимально используйте систему в тех матчах, где это возможно. Это очень важно для того, чтобы предотвратить подобные скандалы, связанным с арбитражем.

Очень много в последнее время говорят о том, что клубы работают с арбитрами, стимулируют другие клубы. На клубы выходят на арбитров выходят. Давят, угрожают и так далее. Апофеоз всего - случай в Волочиске, где просто избили арбитра. Люди, коллеги, друзья, что вы делаете ?! Нам остается только начать стрелять друг в друга, чтобы это все было похоже на 90-е годы?!

Давайте вернемся к цивилизованному решению вопросов, остановимся и опомнимся. Иначе мы не доиграем чемпионат, если все это будет продолжаться. Поэтому, пожалуйста, хочу обратиться к общественности, к журналистам, и, конечно, к представителям и руководителей клубов Первой лиги. Помогите нам, пожалуйста. Мы сами не справимся с этой ситуацией. Ваши звонки с жалобами, что вас убивают, заносят, преподносят, выносят, стимулируют - не работают. Помогите нам справиться с этим, напишите все, что вам известно, официально. Дайте письменное позицию, продемонстрируйте факты, будьте готовы все это подтвердить на заседаниях Комитета по этике и честной игры УАФ или КДК УАФ.

Отдельно обращаюсь к коллегам с КДК и Комитета по этике и честной игры. Я не могу на вас влиять. Я не давлю на вас, я прошу вас: расследуйте эти дела. В первую очередь изучите материалы по инциденту в Волочиске, которые мы вам предоставим. Примите взвешенное, объективное, незаангажированное решение. Как из этого случая, так и по другим, если мы соберем материалы.

Можно вспомнить расследование, которое провел президент "Руха" Григорий Козловский. Он показал, что происходило вокруг матчей с участием его клуба. Возьмитесь за это, расследуйте и доведите дело до конца. В противном случае мы рискуем просто не доиграть Первую лигу.

Понимаю, что такой интриги в наших соревнованиях не было никогда раньше. К сожалению, эта интрига действительно кому-то кружит головы, кого-то сводит с ума. Однако, давайте опустимся на землю и включим холодный ум. И все же доиграем Первую лигу. Доиграем честно, спокойно и чисто", - заявил Макаров.