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Официально: Американская компания стала владельцем стадиона Черноморец
Сделка наконец-то оформлена официально
Американская компания ALLRISE CAPITAL INC стала владельцем одесского стадиона "Черноморец". Как сообщает фонд гарантирования вкладов, договор купли-продажи был подписан 16 июля.
Отметим, что стадион был продан с аукциона при этом, фонду потребовалась 21 попытка, чтобы продать сооружение. Ранее также сообщалось, что сделка находилась под угрозой из-за ареста стадиона.
Деньги, полученные от продажи стадиона, пойдут на погашение требований кредиторов "Имексбанка" и государству.
Сообщалось, что стадион также хотел купить президент "Олимпика" Владислав Гельзин.