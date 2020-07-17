Официально: Американская компания стала владельцем стадиона Черноморец

Американская компания ALLRISE CAPITAL INC стала владельцем одесского стадиона "Черноморец". Как сообщает фонд гарантирования вкладов, договор купли-продажи был подписан 16 июля.

Отметим, что стадион был продан с аукциона при этом, фонду потребовалась 21 попытка, чтобы продать сооружение. Ранее также сообщалось, что сделка находилась под угрозой из-за ареста стадиона.

Деньги, полученные от продажи стадиона, пойдут на погашение требований кредиторов "Имексбанка" и государству.

Сообщалось, что стадион также хотел купить президент "Олимпика" Владислав Гельзин.