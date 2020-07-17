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Официально: Американская компания стала владельцем стадиона Черноморец

Первая лига
(1 голосов)

Сделка наконец-то оформлена официально

Официально: Американская компания стала владельцем стадиона Черноморец
Новина українською

Американская компания ALLRISE CAPITAL INC стала владельцем одесского стадиона "Черноморец". Как сообщает фонд гарантирования вкладов, договор купли-продажи был подписан 16 июля.

Отметим, что стадион был продан с аукциона при этом, фонду потребовалась 21 попытка, чтобы продать сооружение. Ранее также сообщалось, что сделка находилась под угрозой из-за ареста стадиона.

Деньги, полученные от продажи стадиона, пойдут на погашение требований кредиторов "Имексбанка" и государству.

Сообщалось, что стадион также хотел купить президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Источник:
fg.gov.ua

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Комментарии (7)
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Lion Killer (Львів)
17.07.2020 в 21:46
Завтра виявиться шо Гельзин бізнепартнер "американців" і наступного сезону Олімпік грає в Одесі.
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0
0
royalstas (Вінниця)
17.07.2020 в 21:34
Хто наступний на злиття?) Може Кривбас?)
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0
0
sam (Дніпро)
17.07.2020 в 21:32
... А американские клрабли вошли в Чёрное море. Співчуваю всім одеситам-недоросіянам)))
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+1
0
royalstas (Вінниця)
17.07.2020 в 21:32
Nice)
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
17.07.2020 в 21:11
это лучше чем Гельзин у которого нет бабок --подстаава
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0
0
Trztrqtr (Украина)
17.07.2020 в 20:49
Она такая же американская как и большинство кипрских-во время пика офшорных схем в Украине:)
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+2
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
17.07.2020 в 21:13
100%!
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0
0


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