8 из 13 игроков Металлурга выздоровели, но еще не могут играть. Клуб дозаявил игроков U-19

Как известно, в запорожском "Металлурге" произошла вспышка COVID-19, из-за чего команда две недели пребывала на карантине.

Тем не менее, сейчас запорожцы готовятся к матчу Первой лиги с "Минаем".

В четверг игроки и персонал клуба сдали повторный тест. Ситуация с тринадцатью игроками, больными коронавирус, улучшилась. Восемь из 13 игроков получили негативный результат теста, но не смогут помочь команде в ближайшем матче.

В связи с данной ситуацией клуб дозаявил на матчи шестерых игроков команды U-19.

Отмечается, что в пятницу команда отправилась в Ужгород, где проведет матч 25-го тура чемпионата с "Минаем". Игра состоится 19 июля в 18:00.