  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. 8 из 13 игроков Металлурга выздоровели, но еще не могут играть. Клуб дозаявил игроков U-19
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

8 из 13 игроков Металлурга выздоровели, но еще не могут играть. Клуб дозаявил игроков U-19

Первая лига
(1 голосов)

Матч с Минаем состоится

8 из 13 игроков Металлурга выздоровели, но еще не могут играть. Клуб дозаявил игроков U-19
Новина українською

Как известно, в запорожском "Металлурге" произошла вспышка COVID-19, из-за чего команда две недели пребывала на карантине.

Тем не менее, сейчас запорожцы готовятся к матчу Первой лиги с "Минаем".

В четверг игроки и персонал клуба сдали повторный тест. Ситуация с тринадцатью игроками, больными коронавирус, улучшилась. Восемь из 13 игроков получили негативный результат теста, но не смогут помочь команде в ближайшем матче.

В связи с данной ситуацией клуб дозаявил на матчи шестерых игроков команды U-19.

Отмечается, что в пятницу команда отправилась в Ужгород, где проведет матч 25-го тура чемпионата с "Минаем". Игра состоится 19 июля в 18:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай ГФК Металлург (Запорожье) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...