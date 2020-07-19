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Авангард - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команды, которым якобы ничего не надо.
Краматорчане и волочисцы идут в верхнем эшелоне турнирной таблицы. "Агробизнес" после двух поражений кряду опустился с первого места на третье.
"Авангард" даже после гостевой победы над "Металлистом 1925" не смог подняться с восьмой строчки. Но настроение себе точно улучшил...
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