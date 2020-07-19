Авангард - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Краматорчане и волочисцы идут в верхнем эшелоне турнирной таблицы. "Агробизнес" после двух поражений кряду опустился с первого места на третье.

"Авангард" даже после гостевой победы над "Металлистом 1925" не смог подняться с восьмой строчки. Но настроение себе точно улучшил...