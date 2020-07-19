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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авангард - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Команды, которым якобы ничего не надо.

Авангард - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Краматорчане и волочисцы идут в верхнем эшелоне турнирной таблицы. "Агробизнес" после двух поражений кряду опустился с первого места на третье.

"Авангард" даже после гостевой победы над "Металлистом 1925" не смог подняться с восьмой строчки. Но настроение себе точно улучшил...

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Агробизнес (Волочиск)
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