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Волынь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Команды с амбициями, которые пока не в тройке.

Волынь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Харьковчане продолжают подтверждать реноме команды, которая слабо играет с конкурентами. "Волынь" же, вроде как, пришла в себя после череды неудач. Осталось подтвердить это игрой на своем поле против крепкого соперника.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Металлист 1925 (Харьков)
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