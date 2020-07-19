Петровцы прошли закалку "холодным дождем". Николаев - Ингулец 1:2

В отличие от двух предыдущих домашних матчей этот играли уже не на главном стадионе Николаева, а на соседнем тренировочном - из-за необходимости обустройства подогрева основной арены. Начали команды довольно инертно, "Ингулец" - слишком уж академично. Казалось, что футболисты представляют себя сапогом в противовес миниатюрному николаевскому муравейнику - и его можно побеждать исключительно на классе, как учитель ученика. Игра в поддавки.

МФК "Николаев" не давал поводов "Ингульцу" для заботы. Единичными были заброса на левый фланг капитану Сергею Кравченко, который и заботился о хотя каком-то обострении. Слишком предсказуемо. В "Ингульца" же "покусывал" команду-соперника Ника Сичинава. Но ...от силы два момента за полчаса! Очень показательным для понимания духа этой игры был момент на первых минутах, когда Богдан Шуст в необязательном моменте бросился обыгрывать форварда "Николаева". "Шо ты делаешь?!", - тут же кто-то возмущенно крикнул с тренерской скамейки. Хотя и Шуст опасного момента в том случае не привез.

"Ингулец" заставил проснуться гол, причиной которого стала ошибка в центре поля: игрок совершил перехват и в очередной раз отдал пас на левый фланг, а там оказался Руслан Паламар. Он четко отдал передачу в центр на Вадима Яворского, а тот перебросил мяч в ворота над Шустом.

Такая "холодный ливень" в жаркий день для "Ингульца". Команда Лавриненко бросилась в атаку, но моменты начали возникать аж на 40-х минутах. Атаки оборвал свисток на перерыв.

С перерыва вышла совсем другая команда "Ингульца". Уже с Бартуловичем, Мишуренко в составе. И подопечные Лавриненко в конце концов стали демонстрировать свой класс, а не только "учительство" - после прохода красиво дальним ударом забил Балан, потом после передачи из штрафного в борьбе с защитником хорошо замкнул Сичинава.

На этом петровцы несколько успокоились, а "корабелы" создали сразу 3 опасные моменты. Несколько отодвигать игру от своих ворот "Ингульца" заставил опасный удар Паламара, которому просто надо было попасть в ворота - Шуст спасти уже не мог. До конца встречи команды обменялись несколькими опасными моментами, николаевец Порох перестарался в цементировании обороны, менее чем за 10 минут получил две желтые карточки и был удален, а "Ингулец" одержал нелегкую победу.

Первая лига, 25 тур

19.07.2020, 18:00

Город Николаев, Центральный городской стадион (верхнее поле), без зрителей

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

Николаев - Ингулец (Петрово) 1:2 (1:0)

Голы: Вадим Яворский (32) - Денис Балан (47), Ника Сичинава (53)

Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец, Игорь Загальский (Бартулович, 46), Оскар Мкомола (Александр Козак, 46), Виталий Павлов (Александр Кучеренко, 62), Денис Балан, Артем Щедрый, Ника Сичинава (Владимир Коробка, 89), Владислав Лупашко (К), Олег Синегуб, Андрей Семенко (Александр Мишуренко, 46)

Николаев: Денис Шелихов, Владислав Ляшевский (Павел Березянский, 73), Богдан Кушниренко, Богдан Порох, Дмитрий Ульянов - Вадим Витенчук (Сергей Биневский, 89), Владислав Росляков (Богдан Куксенко, 69) - Руслан Паламар (Владислав Швец, 85), Сергей Кравченко (К), Юрий Черепущак (Владислав Войцеховский) - Вадим Яворский

Предупреждения: Ульянов (51), Близнюк (80), Порох (83), Порох (91)

Удаление: Порох (91)

Видеотрансляция поединка