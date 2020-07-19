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Минай - Металлург (Запорожье). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги
Минай - Металлург Запорожье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
В трех последних турах "Минай" одержал три победы и вернул себе лидерскую позицию. Закарпатцы снова претендуют на УПЛ, поэтому не имеют права на ошибку в матче с аутсайдером.
Начало поединка 25-го тура Первой лиги "Минай" - "Металлург" (Запорожье) – в 18:00. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию.
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