Минай - Металлург (Запорожье). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги

В трех последних турах "Минай" одержал три победы и вернул себе лидерскую позицию. Закарпатцы снова претендуют на УПЛ, поэтому не имеют права на ошибку в матче с аутсайдером.

Начало поединка 25-го тура Первой лиги "Минай" - "Металлург" (Запорожье) – в 18:00. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию.