Первая Лига. Балканы побеждают Прикарпатье на выезде

В прошлом туре "Прикарпатье" могло зацепиться за ничью в игре против лидера, но скандальное решение судьи перечеркнуло их надежды. Казалось, что они полны решимости взять реванш и отыграться на "Балканах". На деле, все вышло гораздо сложнее.

Гости отлично провели старт поединка. Первые десять минут они сдерживали слабенькие потуги соперника, а после нанесли два мощных удара в виде забитых. Вначале был идеально исполненный угловой - подача на дальнюю штангу и одинокий Юрченко переправил круглого в ворота Вульчина. Остап не успел оклематься, как снова вынужден был снова вынимать мяч из своей сетке. Провал в защите ивано-франковцев и Тропанец завершил контратаку своей команды. Нокаут? Лишь тяжелый нокдаун.

Моменты у хозяев создавались с большим трудом, но они смогли выжать максимум из минимума в первом тайме. Затяжная атака завершилась ударом головой Барчука, который просто расстреливал беспомощного Лободрова. Защитники "Балкан" подняли руку, пытаясь указать на офсайд. Тяжело говорить о справедливости гола, так как внятного повтора не было показано.

Второй тайм прошел по прогнозированному сценарию. "Прикарпатье" играло первым номером, пытаясь в стиле барона Мюнхаузена, спасти себя из безвыходной ситуации. Были ли у них моменты? Несколько раз Лободрову приходилось показывать свои вратарские навыки, но нерешаемых задач перед ним поставлено не было. "Балканы" одержали итоговую победу, продемонстрировав сопернику, как нужно грамотно распределять силы. Наставнику "Прикарпатья" придется провести работу над ошибками.

Первая Лига, 25-й тур

"Прикарпатье" - "Балканы" 1:2

Голы: Барчук Роман 39 - Юрченко Игорь 14, Тропанец Василий 16

Прикарпатье: Вульчин Остап, Борисевич Роман, Бочкур Роман, Француз Василий, Сикач Николай, Воробчак Назарий, Генык Василий, Дербах Василий, Кузьмин Роман, Дитко Роман, Барчук Роман

Балканы: Лободров Богдан, Оливейра Кунья Лукас, Оливейра Баиа Феррейра Луис Фернандо, Тропанец Василий, Гарилюк Владимир, Ильницкий Александр, Юрченко Игорь, Пархоменко Константин, Сидоренко Владислав, Платунов Сергей, Златов Вадим