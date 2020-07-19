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Прикарпатье - Балканы: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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В прошлом туре оба остались без очков

Прикарпатье - Балканы: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Прикарпатье" могло зацепиться за ничью в игре против лидера, но скандальное решение судьи перечеркнуло их надежды. Они жаждут взять реванш и отыграться на "Балканах".

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Первая Лига, 25-й тур
"Прикарпатье" 17:00 "Балканы"

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В статье: Первая лига Балканы (Заря) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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