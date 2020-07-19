Первая лига. Закономерная ничья двух немотивированных команд, Авангард 1:1 Агробизнес

При не самой яркой игре "Агробизнес" едване добился максимального результата в Краматорске. Помешал гол Сеницкого уже в компенсированное время.

У обоих команд в стартовых составах появились неожиданные игроки. Касательно краматорчан несколько удивил выбор Александром Косевичем Дмитрия Сидоренко в центр обороны и Александра Цыбульника в середину поля. За "Агробизнес" дебютировал сын Виталия Косовского Сергей, а также впервые за долгое время остался на скамейке запасных Игорь Курыло.

По первому тайму было заметно, что команды "наелись" футболом в последнее время, да и солнечная погода с +27 выше нуля не располагали к зрелищному футболу. Полумоменты "Авангард" и "Агробизнес" создавали разве что после стандартов, но ни один из них не был увенчан результативным завершением.

После перерыва игра пошла веселее. Палюх сбил оппонента в штрафной и арбитр указал на точку. К мячу подошел Алексей Лобов, который единственный из пенальтистов "Авангарда" после паузы в чемпионате не промахивался до этого. Но синдром краматорчан настиг и Алексея, который с пенальти отправил мяч выше перекладины.

Вскоре Алексей Лобов мог забивать с игры, но с его ударом справился Воробей, среагировавший на выстрел под перекладину. В дальнейшем "Авангард" продолжил давить и выход Виталия Собко казался как нельзя своевременным. Правда сразу после этого мог забить и "Агробизнес" усилиями Виталия Груши, но голкипер хозяев Артур Денчук среагировал на удар полузащитника соперника.

И все же свой шанс в атаке использовали именно гости. Виталий Груша просочился в штрафную площадку правым краем и прострелил на Богдана Иванченко, который опередил и защитников и вратаря соперника, открыв счет в матче. Тем не менее, удержать преимущество гостям не удалось. Уже в компенсированное время Артур Мурза со штрафного отправил мяч в перекладину, а на добивании первым оказался Юрий Сеницкий.

И "Авангард", и "Агробизнес" не декларируют задачей повышение в классе и аттестирование на участие в УПЛ следующего сезона не проходили. Так что даже очередную потерю двух очков нельзя считать для них катастрофой.

Авангард - Агробизнес 1:1 (0:0)

Гол: Сеницкий (90+3) - Иванченко (72)

На 54-й минуте Алексей Лобов (Авангард) не забил пенальти (выше)

Авангард (4-2-3-1): Денчук - Сухаров, Сидоренко, Мирошник, Воробей (Дворовенко 70) - Сеницкий, Лобов (Сухомлин 84) - Цыбульник (Собко 63), Матяж, Нехтий - Кириенко.

Агробизнес (4-5-1): Воробей - Гагун, Захарченко, Слотюк, Бойчук - Косовский (Иванченко 46), Палюх, Груша, Когут Н. (Семенец 78), Черненко (Курыло 75) - Козьбан.

Предупреждения: Бойчук (15), Палюх (53), Семенец (90+3)