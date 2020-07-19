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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец – Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Черноморец – Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Между 10-й командой Первой лиги, "Черноморцем", и 13-й, "Кременем", есть 7 очков разницы. Хотя турнирной мотивации у команд почти не осталось (разве что команда из Кременчуга лишь теоретически еще может попасть в зону переходных матчей за место в лиге), маловероятно, что в этом поединке мы увидим ничью.

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Сергею Ковальцу нужно продемонстрировать умение корректировать настроение, тактику команды после болезненного поражения от "Оболонь-Бровар". Одесская публика очень критична к каждой новой фигуре в клубе и удачную работу именно здесь демонстрирует далеко не каждый талантливый тренер. Как сложится в Ковальца? Увидим уже в этой игре.

Первая лига, 25 тур

19.07.2020, 19:00

Город Одесса, стадион "Черноморец", без зрителей

Черноморец (Одесса) - Кремень (Кременчуг)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Черноморец (Одесса)
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