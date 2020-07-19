Первая лига. Волынь обыграла Металлист 1925 в День рождения Кварцяного

В центральном матче воскресенья "Волынь" и "Металлист 1925" показали закрытый футбол. Но все решило удаление в составе гостей.

Стартовые составы команд удивили присутствием в них Валерия Сада и Сергея Давыдова. В первом случае имело место доверие со стороны Андрея Тлумака, который предпочел хорошо проявившего себя в прошлом матче креативного полузащитника Сиавашу Хагназари. Во втором причина отсутствия Дерека Фрейтаса банальна - травма бразильца. В текущем чемпионате выход в старте Давыдова нельзя считать оптимальной опцией для нападения "Металлиста 1925".

С первых минут "Волынь" обозначила свое преимущество во владении мячом и у Дениса Кожанова даже был неплохой шанс открыть счет. Но постепенно харьковчане выровняли положение и Антон Савин приложился издали. Правда мяч прошел мимо левой стойки ворот Литовченко. Отличный момент был и у Тараса Михалика после навеса со стандарта, однако и после удара затылком в исполнении защитника "Волыни" мяч тоже разминулся со створом. На этом опасные ситуации первого тайма себя исчерпали и команды с мирным исходом отправились на перерыв.

Во второй половине игры ее характер не сильно изменился, команды все так же редко беспокоили голкиперов и в основном вели борьбу в центре поля. Так продолжалось до удаления Османа за вторую желтую карточку, после чего уже "Волынь" основательно "взяла быка за рога" и пыталась все же вырвать желанные три очка. Активничали на острие атак даже опорные полузащитники, в частности пару моментов имел Амбросий Чачуа. Однако забил не он, а Виталий Приндета и Сиаваш Хагназари. Причем с разницей в минуту. Сперва розыгрыш углового привел к навесу на Ивана Цюпу на дальнюю штангу, откуда последовала скидка на центрального защитника и точный удар головой. Ну а в следующей же атаке Чачуа отдал из глубины на Кулиша, тот в касание сбросил на Хагназари и Сиаваш, не став сближаться с голкипером, нанес неотразимый удар в ближний верхний угол.

Этим дуплетом дело было сделано и "крестоносцам" не составило труда довести игру до итоговой победы, благодаря которой команда Андрея Тлумака вернулась в топ-3 чемпионата Первой лиги. "Металлист 1925" же потерпел третье кряду "сухое" поражение и остался на седьмом месте.

Волынь - Металлист 1925 2:0 (0:0)

Голы: Приндета (70), Хагназари (71)

Волынь (4-2-3-1): Литовченко - Симинин, Михалик (Мартынюк 72), Приндета, Цюпа (Конкольняк 82) - Чачуа, Рябов - Кожанов (Норенков 82), Сад (Хагназари 55), Волошинович (Климец 61) - Кулиш.

Металлист 1925 (4-1-4-1): Сидоренко - Жук, Шершень, Поспелов, Осман - Кольцов - Савин (Стороженко 86), Ямполь, Дмитренко (Чидера Аних 79), Романов (Коваленко 65) - Давыдов (Банасевич 58).

Предупреждения: Цюпа (22), Сад (28), Хагназари (76) - Осман (1, 63), Жук (29), Шершень (66), Савин (74)

Удаление: Осман (63)