Черноморец - Кремень 5:0. Обзор матча, видео голов

По итогам этого матча "Черноморец" продолжает находиться на 10 позиции в Первой лиге, но увеличил отрыв в турнирной таблице от "Прикарпатья", которое занимает 11-ю.

"Николаев" же с одинаковым количеством очков продолжает делить 12-13 позиции с "Кременем".

Первая лига, 25 тур

19.07.2020, 19:00

Город Одесса, стадион "Черноморец", без зрителей

"Черноморец" (Одесса) - "Кремень" (Кременчуг) 5:0 (3:0)

Видеообзор матча