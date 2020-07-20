Первая лига
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Черноморец - Кремень 5:0. Обзор матча, видео голов
Пятерка без ответа
По итогам этого матча "Черноморец" продолжает находиться на 10 позиции в Первой лиге, но увеличил отрыв в турнирной таблице от "Прикарпатья", которое занимает 11-ю.
"Николаев" же с одинаковым количеством очков продолжает делить 12-13 позиции с "Кременем".
Первая лига, 25 тур
19.07.2020, 19:00
Город Одесса, стадион "Черноморец", без зрителей
"Черноморец" (Одесса) - "Кремень" (Кременчуг) 5:0 (3:0)
Видеообзор матча
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