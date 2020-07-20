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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Кремень 5:0. Обзор матча, видео голов

Первая лига
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Черноморец - Кремень 5:0. Обзор матча, видео голов
Новина українською

По итогам этого матча "Черноморец" продолжает находиться на 10 позиции в Первой лиге, но увеличил отрыв в турнирной таблице от "Прикарпатья", которое занимает 11-ю.

"Николаев" же с одинаковым количеством очков продолжает делить 12-13 позиции с "Кременем".

Первая лига, 25 тур

19.07.2020, 19:00

Город Одесса, стадион "Черноморец", без зрителей

"Черноморец" (Одесса) - "Кремень" (Кременчуг) 5:0 (3:0)

Видеообзор матча

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Черноморец (Одесса)
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