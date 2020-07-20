Обвиняемый в избиении арбитра президент Агробизнеса заявил о ссоре бригады судей между собой

Олег Собуцкий, президент волочисского "Агробизнеса" из Первой лиги и вице-президент УАФ, отреагировал в беседе с телеканалом Футбол на обвинения арбитра Иванова об избиении после матча 24 тура с "Минаем" (0:2).

Президент "Агробизнеса" подтвердил свою предыдущую версию, что он не причастен к избиению и вообще пытался спасти арбитров от самосуда людей.

Матчи запрещено посещать зрителям, я со всеми болельщиками находился за пределами стадиона. Мы смотрели игру с парка. Я наслушался много неприятных вещей о том, что судьи себя некрасиво ведут, неправильно судят. Приехали наши фаны из Хмельницкого. А это и воины АТО, и обычные болельщики. Они были очень возмущены. Я эту толпу сдержал, попросил их: "Пожалуйста, не делайте этого, не идите". Они хотели делать самосуд! Мы им этого не позволили. На моих глазах его [арбитра] никто не бил, тем более я не был там. У меня есть свидетельства многих людей о том, где я находился.

Читайте также Избитый судья Юрий Иванов написал заявление на президента Агробизнеса