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Обвиняемый в избиении арбитра президент Агробизнеса заявил о ссоре бригады судей между собой

Первая лига
(1 голосов)

И спросил рефери, почему сразу не вызывал полицию, а звонил из-за города

Обвиняемый в избиении арбитра президент Агробизнеса заявил о ссоре бригады судей между собой
Новина українською

Олег Собуцкий, президент волочисского "Агробизнеса" из Первой лиги и вице-президент УАФ, отреагировал в беседе с телеканалом Футбол на обвинения арбитра Иванова об избиении после матча 24 тура с "Минаем" (0:2).

Президент "Агробизнеса" подтвердил свою предыдущую версию, что он не причастен к избиению и вообще пытался спасти арбитров от самосуда людей.

Матчи запрещено посещать зрителям, я со всеми болельщиками находился за пределами стадиона. Мы смотрели игру с парка. Я наслушался много неприятных вещей о том, что судьи себя некрасиво ведут, неправильно судят. Приехали наши фаны из Хмельницкого. А это и воины АТО, и обычные болельщики. Они были очень возмущены. Я эту толпу сдержал, попросил их: "Пожалуйста, не делайте этого, не идите". Они хотели делать самосуд! Мы им этого не позволили. На моих глазах его [арбитра] никто не бил, тем более я не был там. У меня есть свидетельства многих людей о том, где я находился.

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У меня есть вопрос к арбитрам: если они утверждают, что их били в раздевалках, то почему они не вызвали полицию, тем более патруль полиции постоянно находился у них, все время! Они не вызвали, а можно было хотя бы позвонить на 102.

Почему только через несколько часов они начали звонить, притом вообще из-за города? Это тоже вопрос. Может их избили в другом месте по дороге, может в ресторане, потому что они еще и там были. Буквально сегодня-завтра поговорим с людьми, спросим, ​​возможно и там что-то было?

Есть люди, которые могут подтвердить, что судьи ссорились, потому что где судейская комната - там есть коридор. Люди слышали, что были ссоры из-за денег. Что конкретно - я не могу сказать. Пусть людей опрашивают ...Судьи между собой ссорились, был крик: "Я бесплатно работать не буду!".

Я готов свидетельствовать хоть сейчас. Пусть они скажут, где я бил. Может они сами там подрались за эти деньги, кто их знает?

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В статье: арбитры Первая лига Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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kamorka2000 (Запорожье)
20.07.2020 в 15:40
А может а правда между собой подрались когда деньги от Миная делили. Очень похоже на правду.
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0
0
Микко82 (Херсон)
20.07.2020 в 15:30
Як дотепно
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
20.07.2020 в 15:14
Каждый день по новой версии))) что будет завтра? Инопланетяне били все же? Или сам судья себе нос в двери прищемил, что бы очернить белый круасан?
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0
-2
Vantala (Kharkiv)
20.07.2020 в 15:11
Ох и ушлый чувачок. Ну посмотрим, найдется ли на его хитрую ж*пу прибор с винтом.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
20.07.2020 в 14:15
Как и предпологалось раньше Собуцкий не виновен он защищал судей --отмазался его вообще там не было а кого он защищал тогда
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+2
-1


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