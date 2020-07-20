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Американцы до сих пор не стали собственниками стадиона Черноморец - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

А поведение президента Черноморца они считают неадекватной

Американцы до сих пор не стали собственниками стадиона Черноморец - СМИ
Новина українською

Ведущий футбольного шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский опроверг информацию о том, что американская компания стала полноценным владельцем стадиона в Одессе.

16 июля, как напомнил журналист, появилась информация, якобы "Allrise Capital Inc" получили право собственности.

Все обрадовались и стали хлопать в ладошки. Но дело в том, что стадион находится под арестом прокуратуры. И сегодня, 20 июля, состоится заседание суда, на котором он может быть очищен юридически. Только тогда можно будет говорить о праве собственности, и то с условием, что не будет апелляций и стадион перейдет в реальную собственность американского фонда.

По словам Спиваковского, есть подозрение, что за этими отсрочками, исками, возможными апелляциями стоит Леонид Климов, нынешний президент клуба "Черноморец".

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Понимает, что стадион ему уже не принадлежит и хочет из него что-то получить. Потому что продавать клуб без инфраструктуры - это совсем другие деньги.

Американцы не хотят иметь дела с Климовым. Они пытались на него выйти. Им пообещали, что перезвонят. Никто не позвонил и они считают такое поведение неадекватным. И если они будут создавать команду после приобретения стадиона, то это будет уже не "Черноморец".

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) Леонид Климов ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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белорус (Киев)
20.07.2020 в 16:15
и не станут, это ведь Украина, тут сплошное воровство, хамство, коррупция и кумовство.Такое впечатление, что нормальных людей здесь нет вообще или они попрятались
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ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:58
Вы там, что сами с собой переписываетесь? Устроили ромашку...
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