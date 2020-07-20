Поворознюк: Хочу спросить у Козловского - сколько стоит пенальти в ворота Черноморца

На прошлой неделе "Ингулец" благодаря пенальти на последних минутах вырвал победу над "Прикарпатьем" (1:0).

После встречи тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко заподозрил "Прикарпатье" в стимулировании со стороны. А президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире ТК Футбол прокомментировал эти догадки.

"Стимулирование? Ну и что? На нас привозили, "Авангарду" привозили две команды на нас, привозили и три команды на нас... Просто мне ж нельзя ничего вслух говорить, а то сразу - КДК. Меня ж хотят отстранить от футбола, а не знают как. Вон "Рух" позиционирует себя, что он не дает арбитрам. Хочу спросить в прямом эфире Григория Козловского. Сколько стоит 11-метровый в ворота "Черноморца?", - сказал Поворознюк.