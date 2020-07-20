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Поворознюк: Хочу спросить у Козловского - сколько стоит пенальти в ворота Черноморца

Первая лига
(2 голосов)

Разборки в Первой лиге продолжаются

Поворознюк: Хочу спросить у Козловского - сколько стоит пенальти в ворота Черноморца
Новина українською

На прошлой неделе "Ингулец" благодаря пенальти на последних минутах вырвал победу над "Прикарпатьем" (1:0).

После встречи тренер команды из Петрово Сергей Лавриненко заподозрил "Прикарпатье" в стимулировании со стороны. А президент "Ингульца" Александр Поворознюк в эфире ТК Футбол прокомментировал эти догадки.

"Стимулирование? Ну и что? На нас привозили, "Авангарду" привозили две команды на нас, привозили и три команды на нас... Просто мне ж нельзя ничего вслух говорить, а то сразу - КДК. Меня ж хотят отстранить от футбола, а не знают как. Вон "Рух" позиционирует себя, что он не дает арбитрам. Хочу спросить в прямом эфире Григория Козловского. Сколько стоит 11-метровый в ворота "Черноморца?", - сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Sandra777 (Львів)
20.07.2020 в 17:16
Гріша я знаю ти читаєш все, давайте об'єднувати всі клуби в один і рвати такі колхозні клуби по 9-0,знаєш яка тема коли твій клуб буде на рівні грати з дк і кротами
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0
-1
razvan 74 (iiii)
20.07.2020 в 17:14
Гопник колхозный. Вон из футбола
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
20.07.2020 в 16:28
в игре с Рухом левый пенальти --молодец Поворознюк
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0
0
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 16:27
Бардак по всей стране, а не только в футболе. Напоминает 1920-й, когда уркаинские гнидьі оказались страшнее и хуже московских вош. Тогда прос-али Государство.
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+2
0
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ascent (Луксор)
20.07.2020 в 16:37
Какие гниды?
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0
-2


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