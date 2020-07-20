Полиция открыла дело по факту избиения арбитра в Волочиске

После матча 24 тура Первой лиги "Агробизнес" - "Минай" (0:2) в судейской комнате на территории стадиона "Юность" избили главного арбитра матча Юрия Иванова.

Пострадавший футбольный судья снял побои и написал заявление в полицию, при этом Иванов утверждает, что избивал его в том числе и президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий.

При этом, как сообщает ПроФутбол, полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 "Умышленное нанесение легких телесных повреждений", указав субъектом преступления "известных людей".

Данное нарушение наказывается штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 1 года.

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Также источник сообщает, что дело собираются переквалифицировать.

Также происшествие прокомментировал президент ПФЛ Сергей Макаров: