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Поворознюк: Мне говорили, что если я хочу в УПЛ, то нужно в Киеве зайти и решить вопрос

Первая лига
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Президент Ингульца заверяет, что его клуб не работает с судьями

Поворознюк: Мне говорили, что если я хочу в УПЛ, то нужно в Киеве зайти и решить вопрос
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал обвинения в том, что клуб пытался воздействовать на арбитра матча 24-го тура Первой лиги против "Прикарпатья" (1:0) Ивана Бондаря.

"Это было сделано сознательно, чтобы втянуть "Ингулец" в грязь. Все понимают, что мы не работаем с арбитрами. Взять "Черноморец" – "Рух" – там еще более левая точка была назначена, но о ней молчат. А тут раздули все.

Я после матча подошел к арбитру и спросил, была ли точка. "Думаю, что нет", – ответил он. На вопрос, зачем он ее тогда назначал, он ответил: "Ну, назначил". Потом он посмотрел повторы и сказал, что точки не было.

Один человек из Луцка и один человек из Львова лично приезжали ко мне и говорили, если я хочу в УПЛ, то нужно ехать в Киев, зайти туда-то и решить вопрос, по-другому меня туда не пустят", – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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