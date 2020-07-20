Макаров: Не думаю, что в матче Ингулец - Прикарпатье судья хотел убить команду. Убить можно как-то тоньше

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал работу арбитра Ивана Бондаря в матче 24-го тура Первой лиги "Ингулец" – "Прикарпатье" (1:0).

"В течении матча мне звонили коллеги и президенты клубов. Также мне писал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, возмущался. Минимум за последние 10 лет не видел, чтобы вот так кто-то убивал команду. Убить можно как-то тоньше, но ставить "левый" пенальти на 92-й минуте – так не убивают.

Я бы не охарактеризовал это так, что он хотел убить. Убийцы очень редко каются, а Бондарь после матча был искренне расстроен. Он понял, что натворил и сам был в шоке. Этот арбитр вообще может закончить свою карьеру", – сказал Макаров в программе Профутбол.

Напомним, что Бондарь на 54-й минуте показал полузащитнику "Прикарпатья" Владиславу Семотюку вторую желтую карточку за симуляцию, а в компенсированное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Ника Сичинава.