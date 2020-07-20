Первая лига
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Черкащина подписала экс-вратаря Кристалла
Денис Старченко уже дебютировал за свою новую команду
"Черкащина", которая на данный момент замыкает турнирную таблицу Первой лиги, подписала контракт с голкипером Денисом Старченко.
При этом кипер уже успел дебютировать за свою новую команду в недавнем матче с "Горняком-Спорт" (1:2).
Напомним, что последним клубом вратаря был херсонский "Кристалл", за который он так и не сыграл ни одного матча, а первую часть нынешнего сезона Старченко отыграл в "Николаеве" (12 матчей).
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