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Черкащина подписала экс-вратаря Кристалла

Первая лига
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Денис Старченко уже дебютировал за свою новую команду

Черкащина подписала экс-вратаря Кристалла
Новина українською

"Черкащина", которая на данный момент замыкает турнирную таблицу Первой лиги, подписала контракт с голкипером Денисом Старченко.

При этом кипер уже успел дебютировать за свою новую команду в недавнем матче с "Горняком-Спорт" (1:2).

Напомним, что последним клубом вратаря был херсонский "Кристалл", за который он так и не сыграл ни одного матча, а первую часть нынешнего сезона Старченко отыграл в "Николаеве" (12 матчей).

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В статье: Денис Старченко Черкащина (Черкассы)
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