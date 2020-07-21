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Коуч Оболонь-Бровар констатировал неготовность игроков к большим победам
На примере матча с "Рухом"
Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Оболонь-Бровар" Валерий Иващенко прокомментировал нулевую домашнюю ничью в матче 25 тура Первой лиги с львовским "Рухом".
У тренера, по его же словам, сложилось двойственное впечатление от матча.
Вроде ничья с хорошим соперником. Но хотелось бы больше. Нужно психологию футболистам ломать, потому что некоторые еще не готовы психологически к большим победам, взлетел.
Приходится много работать и индивидуально общаться с многими, чтобы ментально переключить.
Есть некоторый страх в их действиях. Но отдавались, старались, нет претензий ни к кому. Есть технический брак, пока такое впечатление.