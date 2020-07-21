С пивом не пошло, или Слабость в движении. Акценты зрителя на Первой лиге

Столичная команда стала последней из шести, задекларировавших стремление выйти в УПЛ, с чьей игрой я ознакомился при помощи ТВ. До этого лишь неоднократно слышал о том, что в домашнем поединке с "Черноморцем" "Оболонь" выглядела бледно и скорее заслуживала поражения. В принципе, то же могу сказать и о вчерашнем матче.

В целом игра была из разряда сэм-восэм, как говорят у нас в Одессе. Примерно столько же я насчитал в ней и опасных моментов у ворот, но это с натяжкой. На самом деле, четыре-пять. И все – у ворот хозяев поля. То есть, "Рух", на мой взгляд, однозначно "наиграл" на победу с "сухим" счетом.

Дважды он мог забивать до перерыва, еще трижды – после. Большинство этих эпизодов назвал бы явно голевыми, включая удары в стойку и перекладину ворот. И это несмотря на то, что Белый пробивал с острого угла и во внешнюю сторону штанги, а Эрнест – то ли плечом, то ли шеей. Этот второй случай стал последним шансом "Руха" выиграть, на 80-й минуте.

Не стал бы акцентировать на судействе, хотя и был удивлен тем, что непростой для невооруженного глаза момент на 29-й минуте (у ворот той же "Оболони": штрафной или пенальти?) не подвергся специальному рассмотрению при помощи ВАР. Да, он добрался теперь уже и сюда, но говорить о нем здесь пока еще рановато.

Фото - Иван Вербицкий

Нулевая по счету и спорная по качеству игра не родила нам ни одной мало-мальски стоящей личности. Больше других в ней привычно засветился пресловутый Эрнест, но и тот больше цветом кожи, чем удачными действиями. Искренне надеюсь, что это не расизм. Ибо цвета сии нам дал Господь, и что ни говори, а они таки отличаются.

В общем, игра скорее разочаровала, поскольку схватка двух претендентов на "вышку" смотрелась довольно заурядно и как-то буднично. Причем, за явным игровым преимуществом одного из них, который так и не сумел настоять на своем. А еще говорят, с пивом пойдет…

"Рух" показался поубедительнее, чем с "Черноморцем", но лишь на фоне какой-то немощной "Оболони". А если вспомнить, что после рестарта он до сих пор обыграл лишь одного из аутсайдеров, то возникают серьезные сомнения в степени подвижности львовской команды. Если про "Динамо" говорили: "сила в движении", то, в данном случае, это больше похоже на слабость.

Впрочем, вы правы: только не надо про "Динамо"…

Итак, добросовестно отсмотрев уже пяток матчей с участием всех борцов за УПЛ, имею вам сказать. Таки не увидел ни одного, кто был бы достоин выхода в "вышку". Еще раз подчеркну (не только потому, что смотрел из Одессы), лучше и живее других парадоксально выглядел прочно обосновавшийся в "золотой" середине таблицы "Черноморец". Выводы делайте сами.

Фото - Иван Вербицкий

Конечно же, это всего лишь выборочный срез с турнира. Но, согласитесь, срезали-то элитные кусочки – самый цимес. И если три случая – система, то что тогда сказать о пяти?

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На днях случайно посмотрел до середины "ПроФутбол" (чего не делал уже многие годы). Что вам сказать? Его ведущий – явно герой не моего романа, но этот крик души должен быть услышан. И главное, под чем я подписался бы из его спича – из такого турнира в УПЛ не должен выходить вообще никто. Не в этом году. Пускай мы с ним и говорим не совсем об одном и том же.

Таблица Первой лиги по-прежнему выглядит красиво. Но только таблица. А вы говорите о расширении. Ну-ну…