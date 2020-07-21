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С пивом не пошло, или Слабость в движении. Акценты зрителя на Первой лиге
Впечатления от игры Оболони с Рухом и от турнира в целом
Столичная команда стала последней из шести, задекларировавших стремление выйти в УПЛ, с чьей игрой я ознакомился при помощи ТВ. До этого лишь неоднократно слышал о том, что в домашнем поединке с "Черноморцем" "Оболонь" выглядела бледно и скорее заслуживала поражения. В принципе, то же могу сказать и о вчерашнем матче.
В целом игра была из разряда сэм-восэм, как говорят у нас в Одессе. Примерно столько же я насчитал в ней и опасных моментов у ворот, но это с натяжкой. На самом деле, четыре-пять. И все – у ворот хозяев поля. То есть, "Рух", на мой взгляд, однозначно "наиграл" на победу с "сухим" счетом.
Дважды он мог забивать до перерыва, еще трижды – после. Большинство этих эпизодов назвал бы явно голевыми, включая удары в стойку и перекладину ворот. И это несмотря на то, что Белый пробивал с острого угла и во внешнюю сторону штанги, а Эрнест – то ли плечом, то ли шеей. Этот второй случай стал последним шансом "Руха" выиграть, на 80-й минуте.
Не стал бы акцентировать на судействе, хотя и был удивлен тем, что непростой для невооруженного глаза момент на 29-й минуте (у ворот той же "Оболони": штрафной или пенальти?) не подвергся специальному рассмотрению при помощи ВАР. Да, он добрался теперь уже и сюда, но говорить о нем здесь пока еще рановато.
Фото - Иван Вербицкий
Нулевая по счету и спорная по качеству игра не родила нам ни одной мало-мальски стоящей личности. Больше других в ней привычно засветился пресловутый Эрнест, но и тот больше цветом кожи, чем удачными действиями. Искренне надеюсь, что это не расизм. Ибо цвета сии нам дал Господь, и что ни говори, а они таки отличаются.
В общем, игра скорее разочаровала, поскольку схватка двух претендентов на "вышку" смотрелась довольно заурядно и как-то буднично. Причем, за явным игровым преимуществом одного из них, который так и не сумел настоять на своем. А еще говорят, с пивом пойдет…
"Рух" показался поубедительнее, чем с "Черноморцем", но лишь на фоне какой-то немощной "Оболони". А если вспомнить, что после рестарта он до сих пор обыграл лишь одного из аутсайдеров, то возникают серьезные сомнения в степени подвижности львовской команды. Если про "Динамо" говорили: "сила в движении", то, в данном случае, это больше похоже на слабость.
Впрочем, вы правы: только не надо про "Динамо"…
Итак, добросовестно отсмотрев уже пяток матчей с участием всех борцов за УПЛ, имею вам сказать. Таки не увидел ни одного, кто был бы достоин выхода в "вышку". Еще раз подчеркну (не только потому, что смотрел из Одессы), лучше и живее других парадоксально выглядел прочно обосновавшийся в "золотой" середине таблицы "Черноморец". Выводы делайте сами.
Конечно же, это всего лишь выборочный срез с турнира. Но, согласитесь, срезали-то элитные кусочки – самый цимес. И если три случая – система, то что тогда сказать о пяти?
На днях случайно посмотрел до середины "ПроФутбол" (чего не делал уже многие годы). Что вам сказать? Его ведущий – явно герой не моего романа, но этот крик души должен быть услышан. И главное, под чем я подписался бы из его спича – из такого турнира в УПЛ не должен выходить вообще никто. Не в этом году. Пускай мы с ним и говорим не совсем об одном и том же.
Таблица Первой лиги по-прежнему выглядит красиво. Но только таблица. А вы говорите о расширении. Ну-ну…
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|25
|16
|5
|4
|41-19
|+22
|53
|2
|ФК Минай
|25
|15
|5
|5
|41-25
|+16
|50
|3
|Волынь
|25
|14
|6
|5
|47-32
|+15
|48
|4
|Агробизнес
|25
|15
|2
|8
|43-28
|+15
|47
|5
|Оболонь-Бровар
|25
|13
|7
|5
|35-26
|+9
|46
|6
|Рух
|24
|13
|6
|5
|39-19
|+20
|45
|7
|Металлист 1925
|25
|13
|5
|7
|35-25
|+10
|44
|8
|Авангард
|25
|12
|6
|7
|34-28
|+6
|42
|9
|Горняк-Спорт
|24
|11
|3
|10
|35-35
|0
|36
|10
|Черноморец
|25
|9
|6
|10
|34-33
|+1
|33
|11
|МФК Прикарпатье
|25
|7
|3
|15
|35-43
|-8
|24
|12
|МФК Николаев
|25
|5
|8
|12
|32-39
|-7
|23
|13
|Кремень
|25
|6
|5
|14
|32-49
|-17
|23
|14
|Балканы
|25
|5
|6
|14
|22-44
|-22
|21
|15
|ГФК Металлург
|22
|3
|2
|17
|18-41
|-23
|11
|16
|Черкащина
|24
|1
|3
|20
|18-55
|-37
|6