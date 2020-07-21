  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. С пивом не пошло, или Слабость в движении. Акценты зрителя на Первой лиге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С пивом не пошло, или Слабость в движении. Акценты зрителя на Первой лиге

Первая лига
(8 голосов)

Впечатления от игры Оболони с Рухом и от турнира в целом

С пивом не пошло, или Слабость в движении. Акценты зрителя на Первой лиге
Игорь Юрич Автор UA-Футбол

Столичная команда стала последней из шести, задекларировавших стремление выйти в УПЛ, с чьей игрой я ознакомился при помощи ТВ. До этого лишь неоднократно слышал о том, что в домашнем поединке с "Черноморцем" "Оболонь" выглядела бледно и скорее заслуживала поражения. В принципе, то же могу сказать и о вчерашнем матче.

В целом игра была из разряда сэм-восэм, как говорят у нас в Одессе. Примерно столько же я насчитал в ней и опасных моментов у ворот, но это с натяжкой. На самом деле, четыре-пять. И все – у ворот хозяев поля. То есть, "Рух", на мой взгляд, однозначно "наиграл" на победу с "сухим" счетом.

Дважды он мог забивать до перерыва, еще трижды – после. Большинство этих эпизодов назвал бы явно голевыми, включая удары в стойку и перекладину ворот. И это несмотря на то, что Белый пробивал с острого угла и во внешнюю сторону штанги, а Эрнест – то ли плечом, то ли шеей. Этот второй случай стал последним шансом "Руха" выиграть, на 80-й минуте.

Не стал бы акцентировать на судействе, хотя и был удивлен тем, что непростой для невооруженного глаза момент на 29-й минуте (у ворот той же "Оболони": штрафной или пенальти?) не подвергся специальному рассмотрению при помощи ВАР. Да, он добрался теперь уже и сюда, но говорить о нем здесь пока еще рановато.

С пивом не пошло, или Слабость в движении. Акценты зрителя на Первой лиге - изображение 1

Фото - Иван Вербицкий

Нулевая по счету и спорная по качеству игра не родила нам ни одной мало-мальски стоящей личности. Больше других в ней привычно засветился пресловутый Эрнест, но и тот больше цветом кожи, чем удачными действиями. Искренне надеюсь, что это не расизм. Ибо цвета сии нам дал Господь, и что ни говори, а они таки отличаются.

В общем, игра скорее разочаровала, поскольку схватка двух претендентов на "вышку" смотрелась довольно заурядно и как-то буднично. Причем, за явным игровым преимуществом одного из них, который так и не сумел настоять на своем. А еще говорят, с пивом пойдет…

"Рух" показался поубедительнее, чем с "Черноморцем", но лишь на фоне какой-то немощной "Оболони". А если вспомнить, что после рестарта он до сих пор обыграл лишь одного из аутсайдеров, то возникают серьезные сомнения в степени подвижности львовской команды. Если про "Динамо" говорили: "сила в движении", то, в данном случае, это больше похоже на слабость.

Впрочем, вы правы: только не надо про "Динамо"…

Итак, добросовестно отсмотрев уже пяток матчей с участием всех борцов за УПЛ, имею вам сказать. Таки не увидел ни одного, кто был бы достоин выхода в "вышку". Еще раз подчеркну (не только потому, что смотрел из Одессы), лучше и живее других парадоксально выглядел прочно обосновавшийся в "золотой" середине таблицы "Черноморец". Выводы делайте сами.

С пивом не пошло, или Слабость в движении. Акценты зрителя на Первой лиге - изображение 2
Фото - Иван Вербицкий

Конечно же, это всего лишь выборочный срез с турнира. Но, согласитесь, срезали-то элитные кусочки – самый цимес. И если три случая – система, то что тогда сказать о пяти?

Читайте такжеУчора в клюбі були танці. Акценты зрителя на играх Первой лиги

На днях случайно посмотрел до середины "ПроФутбол" (чего не делал уже многие годы). Что вам сказать? Его ведущий – явно герой не моего романа, но этот крик души должен быть услышан. И главное, под чем я подписался бы из его спича – из такого турнира в УПЛ не должен выходить вообще никто. Не в этом году. Пускай мы с ним и говорим не совсем об одном и том же.

Таблица Первой лиги по-прежнему выглядит красиво. Но только таблица. А вы говорите о расширении. Ну-ну…

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 25 16 5 4 41-19 +22 53
2 ФК Минай 25 15 5 5 41-25 +16 50
3 Волынь 25 14 6 5 47-32 +15 48
4 Агробизнес 25 15 2 8 43-28 +15 47
5 Оболонь-Бровар 25 13 7 5 35-26 +9 46
6 Рух 24 13 6 5 39-19 +20 45
7 Металлист 1925 25 13 5 7 35-25 +10 44
8 Авангард 25 12 6 7 34-28 +6 42
9 Горняк-Спорт 24 11 3 10 35-35 0 36
10 Черноморец 25 9 6 10 34-33 +1 33
11 МФК Прикарпатье 25 7 3 15 35-43 -8 24
12 МФК Николаев 25 5 8 12 32-39 -7 23
13 Кремень 25 6 5 14 32-49 -17 23
14 Балканы 25 5 6 14 22-44 -22 21
15 ГФК Металлург 22 3 2 17 18-41 -23 11
16 Черкащина 24 1 3 20 18-55 -37 6
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...