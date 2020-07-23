Пара лидеров оторвалась, борьба за третье место все острее - анонс 26-го тура Первой лиги от UA-Футбол

"Ингулец" и "Минай" после серий побед из четырех матчей оторвались от пелотона. В борьбе за третье место обостряется конкуренция между "Волынью", "Рухом" и "Оболонью Броваром". Но ведь и "Агробизнес" с "Металлистом 1925" тоже рано сбрасывать со счетов?

Центральные матчи тура

"Ингулец" - "Черноморец". Центральная вывеска 26-го тура по именам, но не по качеству. Если к "Ингульцу" вопросов нет, то вот у молодого состава "Черноморца" со стабильностью результатов не все гладко. Правда прошлый тур как раз был успешным в исполнении "моряков", домашние 5:0 против "Кремня". Максим Брагару пропустит встречу из-за дисквалификации, но Авагимян способен сыграть за двоих и компенсировать эту "пробоину". Тем не менее, готов поставить на очередную минимальную победу лидера чемпионата, которому она банально нужнее. (Артур Кисляченко)

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После поражения от "Оболонь-Бровар" Сергей Ковалец обещал сделать кадровые выводы в "Черноморце" на следующий сезон. Это должно было насторожить игроков. И мы увидели в прошлом туре "моряков" в роли блендера и несчастных "камней" ...какими-то фруктами. Но это была лишь репетиция. Впереди - реальное испытание "блендера"-"Черноморца" настоящими арахисовыми орехами ("Ингульцом")! Получится ли в этот раз едва подсоленная паста, или же попадутся сырые орешки, которые не сможешь перемолоть? (Тарас Вархоляк)

"Агробизнес" - "Волынь". Третье место в таблице и не самый сложный календарь дают болельщикам луцкого клуба надежду. Однако несмотря на полное отсутствие мотивации у их будущего соперника, они точно будут играть на победу. Клуб из Волочиска три матча подряд не может победить, а судя по действиям их президента после некоторых поражений, ему это не очень нравится. На номинально домашнем поле они будут бороться до последней секунды. (Георгий Грошев)

Без Дениса Норенкова и Виталия Недилько приедет "Волынь" в Винники на нейтральное поле, хотя потеря номинальными хозяевами Богдана Семенца куда более значима, чем обе дисквалификации "крестоносцев" вместе взятые. "Агробизнес" желает прервать трехматчевую серию без побед, но и "Волынь" терять очки не намерена, после двух побед с общим счетом 6:1. Склоняюсь к тому, что гости все же добьются своего и снова обыграют удобного для себя соперника, с которым имеют баланс результатов +2=1-0, 4-1 в рамках Первой лиги. (Артур Кисляченко)

Обязательно к просмотру

"Рух" - "Горняк-Спорт". Растет количество разговоров о том, что "Руху" стоит еще сезон посидеть в Первой лиге, а потом уже триумфально выходить в УПЛ. Господа Дедышин, Козловский, Маркевич и Федык, вы с этим согласны? Ведь если такое случится, это будет вина не тренера, а руководства, которое уже дважды меняло наставников по ходу сезона. Повторяем историю Дыминского теперь с "Рухом"?

Какая же между вами разница? Ведь с такими успехами тренеры будут идти в команду не добиваться результата, а как в Польшу, на заработки. В прошлом очном противостоянии "Горняк-Спорт" тренера Жабченко дома одолел "Рух" Кучука, который как раз был на ходу. На очереди - "Рух" Федыка-Маркевича, и он не на ходу. (Тарас Вархоляк)

Говорить об амбициях за полем - это хорошо, но куда важнее подчеркивать свое стремление в УПЛ результатом. Одна послекарантиная победа и лишь шестое место в таблице немного не то, чего ждали болельщики "Руха". Можно возразить, что еще ничего не потеряно, а одна игра у них еще в запасе. Но на деле, если команда Федыка не начнет выигрывать матчи, то вряд ли смогут покинуть пределы ПФЛ по итогам сезона. (Георгий Грошев)

"Металлист 1925" - "Прикарпатье". Ни тура без дисквалификаций! Вот и против "Прикарпатья" харьковский тренер не сможет рассчитывать на свой "второй выбор" на флангах обороны (Жук и Осман получили "бан"). Благо, первый (Шершень и Ченбай) вернутся на привычные позиции вместе с Максимом Цвиренко. У иванофранковского клуба в кои-то веки обходится без кадровых потерь, вызванных красными и желтыми карточками. Причем от команды Ковалюка можно ждать очередного героизма с соперником из верхней части таблицы вслед за 3:3 в Киеве и 0:1 в Петрово на последних секундах. Легко харьковчанам точно не будет еще и на фоне внезапной отставки Демченко, так что очередная потеря очков МХ 1925 меня лично не удивит. (Артур Кисляченко)

Многие знают, что коней на переправе не меняют, но руководство харьковского клуба решило пойти своим путем. За два дня до матча "Металлист 1925" потерял главного тренера и до конца сезона с ними будет работать Вячеслав Хруслов. Пойдет ли команде этот шаг на пользу? Зачем гадать, если совсем скоро мы узнаем это в игре. Состав у харьковчан может бороться за высокие цели. (Георгий Грошев)

Оставшиеся встречи

"Черкащина" - "Минай". Хотя в прошлой очной встрече "Минай" достаточно трудно одолел "Черкащину", но сегодня трудно представить, что команда Маринчука может что-то противопоставить закарпатской лисице. Уж очень аморфно "салатовые" черкащане подходят к плей-офф за сохранение места в Первой лиге (с третьей командой Второй лиги). (Тарас Вархоляк)

В Горишних Плавнях команда Маринчука обошлась без удалений, что является редкостью для нее в посткарантинную эру. Однако Артем Тищенко все еще отсиживает свою дисквалификацию за прямую красную против "Руха" (0:4). "Минай" матчем в Счастливом начинает решающий и одновременно невероятно тяжелый для себя период, который будет насыщен длительными выездами и тяжелыми соперниками. Гостям будет сложно взламывать эшелонированный низкий защитный блок "Черкащины", но сделать это просто необходимо. Иначе шансы закарпатской команды на повышение в классе резко уменьшатся. (Артур Кисляченко)

"Металлург" - "Авангард". Запорожцы пропустили очень много и гадать в какой они будут форме - сложно. Будем откровенны, шансов избежать матчей плей-офф у них практически нет. "Авангард", несмотря на психологические проблемы во время пробития пенальти, команда серьезная, крепкая. Мало что может им помешать одержать победу. (Георгий Грошев)

В первом круге "Авангард" одержал минимальную победу. "Металлург", один из двух откровенных аутсайдеров Первой лиги, может попытаться сотворить чудо именно в этом матче. Притом в своей штрафной, очевидно, можно будет не чураться жесткой игры. Ведь "Авангард" после карантина - мастер НЕвыполнения пенальти (с 7 11-метровых реализовано лишь 2). Здесь и Исенко не нужен. Запорожцы, зато, могут в наконец продемонстрировать, что после выздоровления от COVID-19 их команда стала существенно мощнее и может зацепиться за очки. (Тарас Вархоляк)

"Балканы" - "Николаев". "Николаев" оказался в какой-то странной психологической яме, хотя после рестарта набрал 5 очков в 3 матчах с далеко непростыми соперниками. После - три поражения... "Балканы" демонстрируют несколько лучшие результаты и показали, что умеют выгрызать очки. К слову, именно подопечные Андрея Пархоменко одержали победу в прошлой очной встрече. А николаевцам в матче не поможет дисквалифицированный за удаление в матче 25 тура с "Ингульцом" защитник Богдан Порох. (Тарас Вархоляк)

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"Кремень" - "Оболонь Бровар". Лишь на первый взгляд "пивовары" безоговорочные фавориты. Киевскому клубу традиционно тяжело играть против команд, которые насыщают центр поля и делают упор на защитный стиль. К тому же на своем поле подопечные Сергея Свистуна набрали тринадцать очков из пятнадцати возможных в пяти последних матчах, потеряв только с "Волынью" (1:1) из-за пенальти на последних минутах. Апогеем траблов "Оболони Бровара" перед выездом в Кременчуг стала дисквалификация опорного полузащитника Алексея Савченко. Но не стоит забывать, что при Валерии Иващенко команда все еще не пропустила ни разу в трех играх. Для Дмитрия Сулы и партнеров это одновременно испытание и вызов. (Артур Кисляченко)

Кременчуг - настоящий ад для всех фаворитов. Совсем недавно здесь проиграл "Минай", а после очки потеряла "Волынь". "Оболонь-Бровар" сейчас не в лучшей формы, а потерю очков можно сравнить с выстрелом в ногу. "Пивовары" и так отстают от лидирующей тройки и потому они будут готовы сражаться за очки. Нас ожидает интересный матч. (Георгий Грошев)