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Центрбэк насчитал сотни моментов Руха в матчах с Оболонь-Бровар и Черноморцем

Первая лига
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И указал на разницу с классной командой

Центрбэк насчитал сотни моментов Руха в матчах с Оболонь-Бровар и Черноморцем
Новина українською

Центральный защитник львовского "Руха" Максим Белый в беседе с телеканалом Футбол подытожил безголевую ничью в 25 туре Первой лиги с "Оболонь-Бровар" на выезде.

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Если хотим выйти в Премьер-лигу, то обязаны забивать хотя бы в одном из этой сотни моментов. Что в Одессе, что здесь [в Киеве].

Потому что чем отличается классная команда? Мастерством. Один момент может все решить.

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В статье: Максим Белый Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
Футбол News

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