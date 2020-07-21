Первая лига
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Центрбэк насчитал сотни моментов Руха в матчах с Оболонь-Бровар и Черноморцем
И указал на разницу с классной командой
Центральный защитник львовского "Руха" Максим Белый в беседе с телеканалом Футбол подытожил безголевую ничью в 25 туре Первой лиги с "Оболонь-Бровар" на выезде.
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Если хотим выйти в Премьер-лигу, то обязаны забивать хотя бы в одном из этой сотни моментов. Что в Одессе, что здесь [в Киеве].
Потому что чем отличается классная команда? Мастерством. Один момент может все решить.
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Источник:Футбол News
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