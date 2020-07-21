Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ временно приостановила членство Собуцкого в Ассоциации
На время расследования дело об избиении судьи
Олег Собуцкий, президент перволиговского "Агробизнеса" и вице-президент УАФ, обвиняемый арбитром Ивановым в избиении, обратился с письмом в Ассоциацию футбола с просьбой прекратить его полномочия.
Рассмотрев данное заявление, Исполком Ассоциации удовлетворил просьбу Собуцкого.
Напомним, что речь идет о временном лишении членства в Исполнительном комитете УАФ и должности вице-президента союза на период рассмотрения комитетом по этике и честной игры дела по обвинении в избиении арбитра после матча 24-го тура "Агробизнес" - "Минай" 0:2.