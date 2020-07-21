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Демченко уволен с поста главного тренера Металлиста 1925

Первая лига
(5 голосов)

Вместе с тренерским штабом

Демченко уволен с поста главного тренера Металлиста 1925
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" вместе с тренерским штабом покинули занимаемые должности.

В официальном коммюнике клуба стоит фраза "по обоюдному согласию сторон".

Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет спортивный директор Вячеслав Хруслов.

Напомним, что Демченко принял команду в июне прошлого года, после того как Александр Горяинов не смог выполнить задачу по выходу в УПЛ.

На данный момент "Металлист 1925" идет на 7-м месте в Первой лиге за 5 туров до окончания сезона. Отставание от 3-й позиции составляет 4 очка.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Александр Демченко
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(5 голосов)
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Комментарии (7)
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xo66it (Оболонский Рейх)
21.07.2020 в 22:29
Ахаха т.е. мяу
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0
0
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rubizhansky (Рубежное)
21.07.2020 в 21:57
Нужно еще чаще менять тренеров, тогда точно будет результат.
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
21.07.2020 в 21:57
Коней на переправе НЕ МЕНЯЮТ..., ох! Будет МЕТАЛЛИСТ в следующем сезоне соперничать с ЧЕРНОМОРЦЕМ...
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
21.07.2020 в 21:59
Металл стартует со второй лиги... А поцы будут с фейк-клубом соревноваться...
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0
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
21.07.2020 в 22:14
ПростоКВАШНЯ.., ты дебил...
+1
0
ffggpl (Харьков)
21.07.2020 в 21:46
?????
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0
0
Po4eson (Одесса)
21.07.2020 в 22:17
В ДК. Иностранец
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0
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