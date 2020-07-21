Демченко уволен с поста главного тренера Металлиста 1925

Главный тренер "Металлиста 1925" вместе с тренерским штабом покинули занимаемые должности.

В официальном коммюнике клуба стоит фраза "по обоюдному согласию сторон".

Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет спортивный директор Вячеслав Хруслов.

Напомним, что Демченко принял команду в июне прошлого года, после того как Александр Горяинов не смог выполнить задачу по выходу в УПЛ.

На данный момент "Металлист 1925" идет на 7-м месте в Первой лиге за 5 туров до окончания сезона. Отставание от 3-й позиции составляет 4 очка.