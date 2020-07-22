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Игрок Авангарда перенес сложную операцию

Первая лига
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На коленном суставе

Игрок Авангарда перенес сложную операцию
Новина українською

Центральному защитнику краматорского "Авангарда" из Первой лиги Владиславу Савину в Киеве провели операцию на колене.

Оперативное вмешательство было успешным. Сейчас Влад должен поправиться, а уже после того речь пойдет о его реабилитации.

О сроках выздоровления в клубе пока ничего не сообщают.

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Напомним, что Савин получил тяжелую травму коленного сустава еще 10 июля. Тогда, на 28 минуте матча с "Балканами" (3:3), его пришлось заменить.

Савина поддержали товарищи по команде - в матче с "Металлист 1925" они посвятили победу Владиславу.

В этом сезоне в составе "Авангарда" центрбек Савин провел 15 матчей. Его контракт с клубом действует до 2021 года.

Кроме Савина, который, очевидно, выбыл надолго, у краматорчан есть еще одна потеря - защитнику Владиславу Таранде удалили аппендицит. Ему понадобится месяц на восстановление.

Игрок Авангарда перенес сложную операцию - изображение 1

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Владислав Савин
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