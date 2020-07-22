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Экс-чемпион Первой лиги: Этот сезон намного интереснее, чем те, в которых играли мы

Первая лига
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Назвал тройку своих фаворитов

Экс-чемпион Первой лиги: Этот сезон намного интереснее, чем те, в которых играли мы
Новина українською

Артем Старгородский, экс-капитан киевского "Арсенала", который в свое время выигрывал Первую лигу, дал оценку чемпионата 2019/2020 в разговоре с Украиной футбольной.

Этот чемпионат, по его словам, гораздо интереснее предыдущих.

Восемь команд претендуют на выход! Каждый тур все меняется. Ты можешь быть в лидерах, а в следующем опуститься ниже.

У нас же было 2-3 команды среди лидеров, а здесь - 8! Футболисты при этом могут гораздо быстрее профессионально расти в этой конкуренции. Есть хороший шанс вырастить новых качественных футболистов.

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Перед началом второго круга я думал, что фаворитами будут "Ингулец", "Рух" и "Металлист 1925".

Но сейчас так все изменилось ...В первой тройке, думаю, будут "Ингулец", "Рух" и "Оболонь-Бровар", "пивовары" таки залезут в тройку.

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В статье: Арсенал (Киев) Артем Старгородский Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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