Экс-чемпион Первой лиги: Этот сезон намного интереснее, чем те, в которых играли мы

Артем Старгородский, экс-капитан киевского "Арсенала", который в свое время выигрывал Первую лигу, дал оценку чемпионата 2019/2020 в разговоре с Украиной футбольной.

Этот чемпионат, по его словам, гораздо интереснее предыдущих.

Восемь команд претендуют на выход! Каждый тур все меняется. Ты можешь быть в лидерах, а в следующем опуститься ниже. У нас же было 2-3 команды среди лидеров, а здесь - 8! Футболисты при этом могут гораздо быстрее профессионально расти в этой конкуренции. Есть хороший шанс вырастить новых качественных футболистов.