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Экс-чемпион Первой лиги: Этот сезон намного интереснее, чем те, в которых играли мы
Назвал тройку своих фаворитов
Артем Старгородский, экс-капитан киевского "Арсенала", который в свое время выигрывал Первую лигу, дал оценку чемпионата 2019/2020 в разговоре с Украиной футбольной.
Этот чемпионат, по его словам, гораздо интереснее предыдущих.
Восемь команд претендуют на выход! Каждый тур все меняется. Ты можешь быть в лидерах, а в следующем опуститься ниже.
У нас же было 2-3 команды среди лидеров, а здесь - 8! Футболисты при этом могут гораздо быстрее профессионально расти в этой конкуренции. Есть хороший шанс вырастить новых качественных футболистов.
Перед началом второго круга я думал, что фаворитами будут "Ингулец", "Рух" и "Металлист 1925".
Но сейчас так все изменилось ...В первой тройке, думаю, будут "Ингулец", "Рух" и "Оболонь-Бровар", "пивовары" таки залезут в тройку.