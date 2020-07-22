Первая лига
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Давай займемся на букву "с". Промо-видео Руха к матчу с Горняк-Спортом
Как всегда с юмором
Львовский "Рух" накануне матча 26 тура Первой лиги с горишнеплавненским "Горняк-Спортом" представил веселый промо-ролик.
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Добавим, что матч состоится в пятницу, 24 июля, во Львове на стадионе СКИФ. Начало в 19 часов.
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Источник:Ютуб-канал Руху
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