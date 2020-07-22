  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Давай займемся на букву "с". Промо-видео Руха к матчу с Горняк-Спортом
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давай займемся на букву "с". Промо-видео Руха к матчу с Горняк-Спортом

Первая лига
(1 голосов)

Как всегда с юмором

Давай займемся на букву "с". Промо-видео Руха к матчу с Горняк-Спортом
Новина українською

Львовский "Рух" накануне матча 26 тура Первой лиги с горишнеплавненским "Горняк-Спортом" представил веселый промо-ролик.

Читайте такжеОболонь-Бровар - Рух 0:0. Видеообзор матча

Добавим, что матч состоится в пятницу, 24 июля, во Львове на стадионе СКИФ. Начало в 19 часов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Рух (Львов) стадион СКИФ Львов Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ютуб-канал Руху

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...