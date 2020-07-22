Футболисты боятся. Собуцкий назвал судей главным фактором, который не дает играть Агробизнесу

Олег Собуцкий, почетный президент волочисского "Агробизнеса", высказался на тему судейства в Первой лиге - относительно своей команды.

После пандемии, заметил босс клуба, "Агробизнес" начал неплохо.

Но есть проблема с судейством. Это главный фактор, который не дает нам играть. Боимся! Страшно кого-то задеть, особенно в пределах штрафной. А это влияет и на эмоциональное состояние команды. Мы видели, что ребята боролись в Краматорске. Но мы боимся кого-то задеть, к кому-то прикоснуться.

Александр Арсеньевич [Чижевский - главный тренер "Агробизнеса"] был прекрасным футболистом, а сегодня - прекрасный тренер. Очень мне и команде импонирует его работа, приятно на стадион зайти, посмотреть на тренировку. Это тренер от Бога.