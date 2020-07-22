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Собуцкий заявил, что власти Волочиска блокируют реконструкцию стадиона
Уже дважды подавали документы
Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса" из Первой лиги, сообщил о состоянии дел с подготовкой к реконструкции стадиона "Юность" в городе Волочиск.
Работы, по замыслу, должны подготовить арену с требованиями УПЛ для проведения домашних матчей в городе Волочиск.
По словам Собуцкого, согласование реконструкции зависит не от клуба, а от местных властей.
Уже дважды на сессию городского совета подаем документы на строительство. Пока их отклоняют. Какие-то политические проекты идут ... Политика повлияла на реконструкцию стадиона.