Собуцкий заявил, что власти Волочиска блокируют реконструкцию стадиона

Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса" из Первой лиги, сообщил о состоянии дел с подготовкой к реконструкции стадиона "Юность" в городе Волочиск.

Работы, по замыслу, должны подготовить арену с требованиями УПЛ для проведения домашних матчей в городе Волочиск.

По словам Собуцкого, согласование реконструкции зависит не от клуба, а от местных властей.