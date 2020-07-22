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Собуцкий заявил, что власти Волочиска блокируют реконструкцию стадиона

Первая лига
(1 голосов)

Уже дважды подавали документы

Собуцкий заявил, что власти Волочиска блокируют реконструкцию стадиона
Новина українською

Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса" из Первой лиги, сообщил о состоянии дел с подготовкой к реконструкции стадиона "Юность" в городе Волочиск.

Работы, по замыслу, должны подготовить арену с требованиями УПЛ для проведения домашних матчей в городе Волочиск.

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По словам Собуцкого, согласование реконструкции зависит не от клуба, а от местных властей.

Уже дважды на сессию городского совета подаем документы на строительство. Пока их отклоняют. Какие-то политические проекты идут ... Политика повлияла на реконструкцию стадиона.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий стадион Юность. Волочиск
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Комментарии (4)
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viajador (ФК Потіївка)
22.07.2020 в 16:45
Чого він плачеться? Суддю відлупцював, то й з місцевими чиновниками може своїми методами (праскою на животі чи електропроводом за гм-гм місця) розібратися. Плаче наче демократ який.
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0
0
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armik (Киев)
22.07.2020 в 16:36
Власти прекрасно осведомлены, что команда - игрушка для ее президента, через которую он тупо отмывает бабло аграрного фонда. Как только ему начнут щемить хвост, он болт забьет и на футбол и на команду, как это сделал Кинзерский в свое время, тот, кстати, даже увольнял тренера, вывевшего команду на первое место в лиге.Тем более, за команду выступают исключительно варяги, а местные в чемпионате Тернопольской области (тамечки они заявились) аж на 6 месте.
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0
-1
kampodua (Київ)
22.07.2020 в 16:07
Замість того щоб допомогти людині, яка самотужки тягне на собі фінансування професійного клубу, то йому ще й палки в колеса вставляють. А де остальні місцеві благодійники? Невже не можна спільними зусиллями зробити стадіон для міста?
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+2
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spinfloid (Kherson)
22.07.2020 в 16:32
где ближайшая трасса гос значения ,где болелы? Эти свини при власти только тогда зачухаются когда им дрына покажут, ведь ждут что бы "занесли" за устаканивание.
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+1
0


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