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УАФ временно забанила стадион Агробизнеса

Первая лига
(2 голосов)

На время расследования по президенту клуба

УАФ временно забанила стадион Агробизнеса
Новина українською

УАФ отстранила домашний стадион перволиговского "Агробизнеса" на неопределенный срок, до момента рассмотрения дела по почетному президенту клуба Олегу Собуцкому, сообщает Sport Arena.

Дата рассмотрения дела по Собуцкому пока остается неизвестной.

Ранее появилась информация о том, что "Агробизнес" намерен перенести ближайший домашний матч с "Волынью" из-за слабой работой службы безопасности стадиона в Волочиске в матче 24-го тура против "Миная". При этом отмечалось, что матч, который запланирован на пятницу 24 июля, может пройти в Тернополе.

Впрочем, как видим, инициатива о бане стадиона идет не от клуба, а от УАФ.

Напомним, вчера исполнительный комитет УАФ проголосовал за приостановление полномочий вице-президента УАФ Олега Собуцкого, который подозревается в избиении арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2).

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий стадион Юность. Волочиск
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.07.2020 в 21:46
Собуцкого подальше от футбола --увольняйте
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