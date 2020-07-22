Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Агробизнес - Волынь состоится в Винниках
Арена "аграриев" временно забанена
Матч 26-го тура Первой лиги, в котором "Агробизнес" в пятницу 24 июля примет "Волынь", состоится не в Волочиске, а в Винниках.
Об этом сообщил официальный сайт "Волыни".
Ранее сообщалось, что УАФ отстранила домашний стадион "Агробизнеса" до момента рассмотрения дела по почетному президенту клуба Олегу Собуцкому, который подозревается в избиении арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Волынь
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...