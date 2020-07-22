Матч Агробизнес - Волынь состоится в Винниках

Матч 26-го тура Первой лиги, в котором "Агробизнес" в пятницу 24 июля примет "Волынь", состоится не в Волочиске, а в Винниках.

Об этом сообщил официальный сайт "Волыни".

Ранее сообщалось, что УАФ отстранила домашний стадион "Агробизнеса" до момента рассмотрения дела по почетному президенту клуба Олегу Собуцкому, который подозревается в избиении арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2).