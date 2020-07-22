  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Матч Агробизнес - Волынь состоится в Винниках
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Агробизнес - Волынь состоится в Винниках

Первая лига
(1 голосов)

Арена "аграриев" временно забанена

Матч Агробизнес - Волынь состоится в Винниках
Новина українською

Матч 26-го тура Первой лиги, в котором "Агробизнес" в пятницу 24 июля примет "Волынь", состоится не в Волочиске, а в Винниках.

Об этом сообщил официальный сайт "Волыни".

Ранее сообщалось, что УАФ отстранила домашний стадион "Агробизнеса" до момента рассмотрения дела по почетному президенту клуба Олегу Собуцкому, который подозревается в избиении арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Волынь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...